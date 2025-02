Sheinbaum espera anuncio de aranceles al acero y aluminio

Ante el incremento del 25% de los aranceles al acero y aluminio por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que van a esperar el anuncio, y a partir de ahí tomarán sus definiciones; reiteró "cabeza fría".

"Vamos a esperar, es como digo hoy, cabeza fría. Vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí tomaremos nuestras definiciones", dijo.

A pregunta expresa sobre que México ya tuvo comunicación con Estados Unidos entorno a la decisión del presidente Donald Trump, Sheinbaum dijo que se enteraron ayer por diversos medios de comunicación, pero aclaró que van a esperar las determinaciones que haga hoy el país vecino del norte.

Sobre el acuerdo que tuvo con Trump para fortalecer la seguridad, Sheinbaum Pardo aclaró que "no hay absolutamente nada que esconder".

"No hay absolutamente nada que esconder. Lo dije claramente, enviar 10 mil elementos de la Guardia (Nacional) a la frontera y todos los cuatro puntos que quedamos en acuerdo", reiteró la mandataria federal al asegurar que van a seguir con el diálogo y coordinación.

Sheinbaum envía mensaje a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes que el gobierno de Estados Unidos debe de hacer su parte para atender el consumo y distribución de drogas en su territorio.

"Nosotros decimos que Estados Unidos tiene que hacer su parte para atender el asunto de salud pública de consumo de drogas y también atender la distribución de las drogas en su territorio", dijo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el objetivo de su gobierno es disminuir la violencia en el país, pues afirmó que en ese proceso también disminuye la producción de drogas y su distribución.

Indicó que lo que busca su administración es paz y tranquilidad para el pueblo de México.

"Nosotros, más allá que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución.

"Nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad para el pueblo de México (...) Nosotros trabajamos diariamente para evitar la producción, la distribución y la violencia que se genera producto de esta situación y de la pugna de grupos delincuenciales, pero no se puede explicar y no lo digo yo, hay muchísimos textos de muchísimos especialistas", expresó.