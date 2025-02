¿Tu hijo nació en el extranjero y quieres la nacionalidad mexicana?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Si tu hijo nació fuera de México pero quieres que tenga la nacionalidad mexicana, el Gobierno de la Ciudad de México comparte la siguiente información para que realices el procedimiento de una manera sencilla.

Este Certificado de Nacionalidad mexicana es para los nacidos en el extranjero con padres mexicanos que hayan nacido en territorio nacional y se expide al ser considerados por otro Estado como sus nacionales y así poder acceder a algún cargo o función para el que se requiera la nacionalidad.

A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite.

Para poder iniciar tu trámite, es necesario enviar un correo a la dirección electrónica nacionalidad@sre.gob.mx con los documentos que a continuación te enlistamos en un formato PDF.

Estos son los requisitos

a) La solicitud DNN-1, debe llenarse a máquina o a mano con tinta negra y letra de molde legible.

b) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano.

c) Presentar original y fotocopia de una identificación oficial vigente con fotografía, entre otras, el pasaporte mexicano, la credencial de elector, la cédula profesional, la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular y la cédula de identidad ciudadana.

d) Entregar dos fotografías a color tamaño pasaporte (4.5 x 3.5 cms.) con fondo blanco, de frente, sin anteojos, cabeza descubierta, reciente y tomada con una anterioridad no mayor de treinta días.

e) Comprobante de pago de derechos correspondiente, en original.

f) Formular las renuncias y protesta que establece el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad.

g) Copia del documento que lo acredite como nacional de otro país.

Al cumplir con todos los requisitos establecidos, recibirás un correo electrónico con el nombre de "Acuse de recibido" o, en su caso de no tener completa la información requerida, se te informará con el propósito de completarla y así poder continuar con tu trámite.

Una vez concluida la entrega de documentos en formato PDF, se te otorgará una cita para realizar la entrega de los documentos originales, y se realizará la toma de los datos biométricos.

Si el trámite lo realizaste en alguna de las oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fuera de la CDMX, podrás presentar tus documentos en las mismas bajo los horarios y condiciones que fije cada una de las Oficinas.

A partir de la recepción de su "Acuse de recibido", de que las oficinas cuenten con tus documentos originales y haber tomado los datos biométricos, tendrás un día hábil para poder obtener tu Certificado.

Por lo que, cuando esté firmado su Certificado de nacionalidad por nacimiento, recibirás un correo electrónico con la confirmación de una cita para la entrega de tu Certificado en las Oficinas Centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la CDMX o en la Oficina de Pasaportes más cercana a tu domicilio.

Costo

Este es el costo que se deberá pagar por el Certificado de Nacionalidad.

Certificado de Nacionalidad mexicana: $2,380 pesos.

Recuerda que el pago de cualquier servicio o procedimiento deberá realizarse antes de presentar la solicitud, ya que de no ser así las solicitudes que no contengan dicho recibo no serán atendidas.