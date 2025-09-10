Claudia Sheinbaum fortalecerá la Línea de la Salud para prevenir el suicidio
Claudia Sheinbaum anuncia medidas concretas para prevenir el suicidio y promover la salud mental en México
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio este 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que debe haber en el entorno familiar "mucho apoyo de los padres y madres" frente a una situación que pudiera vivir cualquier persona de cualquier edad.
"Es muy triste el suicidio, es una decisión individual, muy triste porque está asociado a depresión, a desesperación y siempre tiene que haber una alternativa de vida", expresó.
En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseveró que se mejoró la Línea de la Salud para el tema de adicciones, pero se pensó en que puede ayudar para la salud mental, "que es uno de los temas que hay que atender en nuestro país".
"Sí vamos a fortalecer la Línea de la Salud en este caso, el próximo año empezamos con eso", comentó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio
El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
Hablar de ser una carga para otras personas
Aumentar el uso del alcohol o las drogas
Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
Dormir muy poco o demasiado
Aislarse o sentirse aislado
Exhibir ira o hablar de vengarse
Exhibir extremos de temperamento.
Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.
Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum fortalecerá la Línea de la Salud para prevenir el suicidio
El Universal
Claudia Sheinbaum anuncia medidas concretas para prevenir el suicidio y promover la salud mental en México
Piden aumentar impuestos a bebidas azucaradas y cigarros en México
El Universal
El aumento de impuestos a bebidas azucaradas y tabaco genera discusiones sobre su impacto en la salud pública y la recaudación fiscal.
Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero
El Universal
La lucha contra el tráfico de drogas en Guerrero se intensifica con el operativo de Semar que logra detener una importante cantidad de cocaína.