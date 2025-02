Sheinbaum garantiza no afectar a maestros de CNTE con reforma

Ante las protestas que han realizado la CNTE en contra la reforma a la Ley del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que no se aprobará nada que los afecte, sino al contrario, se busca seguir beneficiándolos, y por lo que manifestó que "no hay necesidad de movilizaciones".

La Mandataria federal informó que este jueves por la tarde, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), encabezará una reunión con el CNTE en donde también estarán los titulares de Educación (SEP), Mario Delgado, y del ISSSTE, Martí Batres.

"No vamos a hacer nada que afecta a los maestros, al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a probar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros.

"No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a probar nada que ellos perciban, que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Para que no, no se piensa que estamos haciendo algo contra los maestros".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el actual sistema de pensión "es muy injusto", por lo que indicó que la reforma tiene los objetivos de que los trabajadores de confianza del sector público, que son quienes más altos salarios tienen, como la Presidenta de la República, aporten cuotas bajo la base de su salario para mejorar los servicios de salud del ISSSTE.

Además, señaló que esta reforma busca que se hagan los ajustes necesarios para que quienes tienen créditos que no han podido liquidar en el Fovissste, se les cancelen.

"Esas son las dos reformas principales de la ley del ISSSTE. Pero de todas maneras debe generarse un proceso de diálogo para que no se genere un ambiente que queremos aprobar algo que va contra los maestros, lo que es falso", agregó.