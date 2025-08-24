Claudia Sheinbaum inaugura la Reunión Ministerial rumbo a la COP30

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugurará en Palacio Nacional la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe, rumbo a la Conferencia de las Partes (COP30) de cambio climático, que se celebrará en nuestro país los 25 y 26 de agosto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacaron está reunión para la Implementación de una Acción Climática Regional.

En la inauguración también estará el presidente designado de la COP30, André Correa do Lago, para intercambiar opiniones y fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a realizarse del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.

"La reunión busca consolidar posicionamientos en torno a los retos comunes que afrontan los países de la región ante la crisis climática y, a través de la acción climática conjunta, proteger y fortalecer el régimen climático bajo la CMNUCC y el Acuerdo de París", detallaran la SRE y la Semarnat.

En el encuentro en nuestro país participarán 22 países representados por 18 autoridades ministeriales de las carteras de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Energía de América Latina y el Caribe.

"A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, la reunión representa una oportunidad única para evaluar el progreso y plantear una hoja de ruta para acelerar la acción climática con una impronta latinoamericana y caribeña.

"Más cercana a la realidad de las personas y de las comunidades, enfocada en la erradicación de las desigualdades estructurales, y centrada en la implementación", señalaron las dependencias.

Para el segundo día de la reunión se prevé incorporar una serie de diálogos con organizaciones de la sociedad civil de toda la región, en los que se abordarán temas como la protección de los ecosistemas y su relación con las comunidades propietarias de la tierra, y la transición justa de la fuerza laboral ante la transformación productiva de las naciones participantes.