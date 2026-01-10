Claudia Sheinbaum: 'Independencia y soberanía no son negociables'
La presidenta mexicana reafirma la posición de México frente a las amenazas externas
CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- En medio de las amenazas del presidente Donald Trump de empezar "ataques" en territorio mexicano para combatir a los carteles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Estados Unidos hay coordinación, pero que hay algo que no está en negociación la "independencia y la soberanía" de la patria de México.
"Lo he dicho nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria", aseguró durante una asamblea informativa de los programas del bienestar.
