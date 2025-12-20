logo pulso
Claudia Sheinbaum: la 4T entrega al pueblo bienestar

La presidenta dijo que los impuestos se transforman en programas

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Claudia Sheinbaum: la 4T entrega al pueblo bienestar

Texcoco, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la autollamada Cuarta Transformación entrega bienestar a los mexicanos con los impuestos que pagan, y que en gobiernos pasados se robaban.

Como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, hizo entrega de 10 trenes de pavimentación a los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán, Chalco y Valle de Chalco.

Además, anunció que próximamente se presentará el nuevo Bachetón, para ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país.

"Si se fijan, ¿todo eso que da Bienestar? Esa es la esencia de la transformación, brindar bienestar al pueblo de México. ¿Y con qué se hace? Con los recursos que pagan los mexicanos en impuestos, sólo que antes se lo robaban.

También destacó las capacidades que se pueden generar en los municipios, en los estados y en la Federación para que con los propios trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se pueda repavimentar (...) "pues se generan capacidades y además se ahorra mucho dinero".

Habló de otras obras en educación, vivienda y movilidad, como la rehabilitación del Periférico oriente para conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la ampliación del Trolebús hasta Ixtapaluca.

"Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario (...) Entonces, la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales", dijo Sheinbaum Pardo.

Jesús Esteva, titular de la SICT, indicó que la inversión es de 450 millones de pesos para la adquisición de estos 10 trenes.

"Son equipos de última generación, muy avanzados con rendimientos importantes", expuso.

