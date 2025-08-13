Claudia Sheinbaum Pardo cuestiona convocatoria a sesión extraordinaria de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó por qué el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alargó su despedida, luego de que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la que resolverán casos en material electoral.

En su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "ya viene la nueva Corte" y que lo cierto es que los actuales ministros y ministras "ya se van".

"Ya viene la nueva Corte, llega aire fresco al Poder Judicial", comentó.

"Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor van a resolver los impuestos", declaró en alusión al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego.

¿Hasta el último momento van a querer echar atrás la reforma judicial?, también cuestionó al señalar que todavía no resuelve completamente en el Tribunal Electoral.

"Lo cierto es que ya se van, y vamos a ver esta última sesión extraordinaria qué sentido tiene", declaró.

Sobre el presupuesto de la SCJN para 2026, Sheinbaum Pardo expresó que "ya viene la nueva Corte" y "ya van a ganar menos que la Presidenta".