Claudia Sheinbaum Pardo y su postura ante las amenazas de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su defensa a México ante las amenazas de Donald Trump y declaró que "juntas y juntos no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar".

Al asistir a Cuitzeo, Michoacán, al Arranque del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, donde anunció que en marzo iniciará en este estado el Programa Cosechando Soberanía, Sheinbaum Pardo dijo a los y las connacionales en Estados Unidos que "aquí está su Presidenta y un pueblo entero que los quiere, que los ama y los abraza".

"Juntas y juntos no hay nada, absolutamente nada que nos pueda pasar, aquí está el gobierno de México con una misión: servir a su pueblo y eso no se nos olvida. Por eso decimos que nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia nuestros principios, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Michoacán, ni al pueblo de México", declaró.

Agregó que "estos días han sido muy motivantes" y que "el pueblo de México es excepcional" porque la patria es única en el mundo.

"México es una gran nación, con una gran historia, pero, sobre todo, lo más importante, es que México tiene un pueblo valiente que siempre está dispuesto a defender a la nación, a defender a la patria y a defender al pueblo de México. Por eso México es grande", expresó.

Ante las y los asistentes que gritaron "no está sola, no está sola" en respaldo, la Mandataria cuestionó si sabían que el próximo 1 de junio habrá elecciones para elegir a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros.

"El 1 de junio todos a las urnas para que el Poder Judicial empiece a servirle a la nación y deje de servirle a unos cuantos", dijo.

También acusó que en los años 80 no se importaba nada de fertilizantes y después vino la "oscura noche del periodo neoliberal" con la que se privatizó Fertimex y después cerró. Mencionó que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició otra vez la producción de fertilizantes con Pemex y su gobierno lo siguió: "Eso inició con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública".

En la entrega de los apoyos, productores le pidieron a la presidenta Sheinbaum analizar soluciones para el lago de Cuitzeo que sufre sequía y afecta a los pescadores de la región.