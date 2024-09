Compromiso de Claudia Sheinbaum Pardo con el Pueblo Yaqui

GUAYMAS, Son.- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que "pedir perdón" engrandece a los pueblos y las naciones, pero sobre todo significa no olvidar los excesos del pasado para que "lo escuche todo el mundo".

Ante los ocho pueblos Yaquis, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, la futura Presidenta de la República aseguró que "nosotros no olvidamos lo que sucedió con sus ancestros".

En medio de la polémica con España, por no invitar a su toma de protesta como Presidenta de México a Felipe VI, rey de ese país, Sheinbaum recordó que el titular del Ejecutivo inició el Plan de Justicia para el Yaqui pidiendo perdón a este pueblo originario por las atrocidades de los pasados gobiernos.

"Ese perdón lo que significó fue reconocer las atrocidades contra el pueblo Yaqui, por supuesto no del actual gobierno, sino de gobiernos del pasado que quisieron erradicar al pueblo Yaqui y otros pueblos indígenas originarios y que no solo no pudieron por la resistencia sino que continuaron luchando.

"Pero ese perdón, y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, el perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas".

Sheinbaum dijo que también reconocer, un nunca más, no olvidar y "nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el pueblo Yaqui".

Afirmó que como Presidenta regresará a Vicam Pueblo a dar continuidad al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.