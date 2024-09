Senadores de Morena apoyan decisión sobre el rey de España

Senadores de Morena, algunos de ellos pertenecientes a las etnias del país, justificaron y respaldaron la decisión del gobierno mexicano y de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey de España, a la transmisión de poderes, ya que hay una negativa a una disculpa a los pueblos indígenas.

El senador Antonino Morales Toledo, de la etnia zapoteca, afirmó que está plenamente justificado haber invitado únicamente al presidente del gobierno español a la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

"Sin un reconocimiento y una disculpa por las atrocidades cometidas durante cinco siglos en nombre de la corona española en lo que hoy es territorio mexicano, la presencia del monarca Felipe VI sería inaceptable para nosotros, descendientes de los pueblos originarios martirizados durante la invasión."

Explicó que el presidente López Obrador, haciendo un asunto de Estado el histórico reclamo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ofreció al rey Felipe VI la oportunidad de hacer historia admitiendo su responsabilidad y disculpándose por los crímenes cometidos.

"En el marco del Bicentenario de nuestra Independencia y con el noble objetivo de reconciliar a ambas naciones con su pasado común, nuestro presidente envió una respetuosa y contundente comunicación al rey de España para establecer una ruta conjunta con el propósito de redactar un nuevo relato sobre nuestra historia compartida. Sin embargo, recibió una respuesta displicente".

Resaltó que la determinación de la presidenta electa fue correcta y congruente, pues no puede construirse una nueva etapa de la relación binacional sobre rencores, desencuentros y reproches.

"No podemos cambiar la historia, pero podemos transformar nuestra relación con ella. Es posible reconciliarnos con los hechos y sus protagonistas, reconociéndolos como parte fundacional de nuestra nación y del sincretismo de nuestra identidad", añadió el senador zapoteco.

El senador Antonino Morales concluyó haciendo un llamado al presidente español, Pedro Sánchez, y al rey Felipe VI a reconsiderar su posición, asumir con humildad su responsabilidad histórica y convertirse en protagonistas de la consolidación de los lazos que unen a México y España.