La disputa diplomática entre México y España por disculpas históricas

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles durante su conferencia matutina en que España debería pedir disculpas a los pueblos originarios mexicanos por la conquista, y puso como ejemplo a Estados Unidos y Reino Unido mostrando sendos vídeos de disculpas a colectivos indígenas.

"Etos dos casos son importantes e interesantes. Es decir, si el rey Carlos y el presidente Joe Biden y otros muchos que pusimos en el video se han disculpado por atrocidades del pasado ¿Por qué España no?", afirmó Sheinbaum.

Previamente, la presidenta mexicana había mostrado un vídeo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso en el que pedía disculpas a los pueblos nativos norteamericanos por las atrocidades cometidas por el Estado.

Además, compartió el momento en el que el rey Carlos III del Reino Unido reconocía los crímenes y atropellos cometidos en el pasado por su país contra las naciones aborígenes oceánicas en una reciente conferencia de la Commonwealth en Samoa, en el Pacífico.

Se trata de un paso más en la disputa diplomática que surgió antes de la toma de posesión de Sheinbaum el pasado 2 de octubre, cuando México no invitó al rey de España por no responder la petición de disculpas y en señal de rechazo el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante al acto de investidura de la nueva presidenta mexicana.

La falta de un representante en la investidura de Sheinbaum es un nuevo momento de tensión bilateral desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) declarase en febrero de 2022 una "pausa" en las relaciones tras acusar a las empresas españolas de supuestos abusos en México, en particular en el sector energético.