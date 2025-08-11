Claudia Sheinbaum pone en duda la continuidad de los OPLES en México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la discusión de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si vale la pena que continúen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que el tema es lo que representa el costo de las elecciones.

"El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia y la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, Instituto Federal si ya hay casillas únicas? La fiscalización se hace de manera central, centralizada, entonces qué caso tiene que haya instituciones locales, lo pongo como pregunta", declaró la Mandataria federal.

"Sí, que haya nuevos partidos", dijo al cuestionar por qué cada seis años tiene que haber uno nuevo si puede abrirse antes, o las candidaturas independientes, que están muy limitadas", mencionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie, lo que sí, es la concepción de la democracia, eso es algo que hay que discutir y la representación popular, porque antes está la representación de las élites", comentó.