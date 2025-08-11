Las mujeres en México ya no somos invisibles: Rosa Icela

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que las mujeres mexicanas ya no son invisibles, y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza un movimiento transformador que les da relevancia.

Durante la apertura del Foro Parlamentario de América Latina y El Caribe en la Cámara de Diputados, Rodríguez destacó que las mujeres han logrado obtener gracias a las valientes promovieron la libertad: "Y en el periodo reciente, luchamos desde los movimientos sociales feministas para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes".

"Ahora la mexicana es una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres. Las mujeres tenemos derechos políticos, apenas desde 1953, y en 2025 conmemoramos 72 años del sufragio de las mujeres. Las mujeres en México ocupamos un lugar primordial; se escucha nuestra voz, ya no somos invisibles", expresó la secretaria de Gobernación.

Afirmó que desde el gobierno de la cuarta transformación se logró que el Poder Legislativo tuviera paridad de género, además que 13 de los 32 estados son gobernados por mujeres "y vamos por más".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Ahora hay más ministras, magistradas, juezas, maestras, abogadas, doctoras, ingenieras, astronautas, científicas, secretarias de Estado. En nuestro país, las decisiones en materia jurídica, energética, en ciencia y tecnología; medio ambiente; cultura; bienestar; combate a la corrupción; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo y, claro, en gobernabilidad, son tomadas por mujeres.

"Por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer ocupa la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es la segunda vez que hay gabinete paritario (...) Hoy en México es la propia Presidenta quien encabeza este movimiento transformador del que ya no habrá marcha atrás; nada para atrás", declaró la titular de la Segob.

Al destacar programas de Bienestar y que más de 11 millones de personas salieron de la pobreza, y que más de la mitad son mujeres, Rosa Icela Rodríguez dijo que el gobierno avanza en garantizar los derechos humanos, sexuales, reproductivos, económicos y políticos de todas, sin excepción.

"Hay que seguir trabajando en favor de las mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres productoras, mujeres buscadoras, mujeres adultas mayores y, claro, por nuestras niñas.

"Tenemos que trascender al machismo, la misoginia, la discriminación, el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud", comentó al señalar que se reivindican derechos, causas y el orgullo de ser mujeres.