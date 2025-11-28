logo pulso
´Pioneras´, el cómic de las mujeres que revolucionaron la historia del fútbol en México

´Pioneras´, el cómic de las mujeres que revolucionaron la historia del fútbol en México

Nacional

Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Singapur en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibe a su homólogo de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en una ceremonia oficial en Palacio Nacional.

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 07:48 p.m.
Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Singapur en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá este lunes una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir a su homólogo de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, quien realizará una visita oficial al país para fortalecer los lazos económicos y políticos.

La visita coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La mandataria encabezará el acto protocolario en el Patio de Honor, donde ambos jefes de Estado sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes.

La visita del presidente Shanmugaratnam se da en medio de una intensa agenda diplomática de la presidenta Sheinbaum con líderes internacionales.

El 25 de noviembre, la mandataria recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con quien abordó temas de desarrollo social, migración y cooperación regional. En dicha reunión, ambas coincidieron en impulsar una agenda común para el fortalecimiento de Centroamérica y México.

Antes, a principios de noviembre, Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde discutieron proyectos en materia de transición energética, movilidad sustentable y colaboración científica.

La visita del mandatario francés subrayó el interés bilateral por ampliar la presencia de empresas francesas en México y fortalecer la agenda climática.

Asimismo, semanas previas, la presidenta mexicana recibió al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien realizó su primera visita oficial.

La reunión se centró en temas comerciales, inversiones vinculadas al T-MEC, movilidad laboral y el desarrollo de cadenas de suministro compartidas en Norteamérica.

