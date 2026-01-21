logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum recomienda no consumir imágenes creadas con IA

En una conferencia matutina, Sheinbaum destaca la necesidad de combatir la desinformación en redes sociales y promover el debate público

Por El Universal

Enero 21, 2026 12:39 p.m.
A
Claudia Sheinbaum recomienda no consumir imágenes creadas con IA

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la población a no creer en imágenes falsas generadas con Inteligencia Artificial (IA), al asegurar que hacen mucho daño a la mente y afectan la concentración. Además, indicó que en esta época, la mejor vacuna es la información.

"A la gente informada, que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial", explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, detalló que los algoritmos de las redes sociales muestran imágenes similares al observarlas por varios segundos, por lo que, dijo, "en esta época la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente".

Al explicarle que en redes sociales circularon imágenes falsas del avión Hércules descargando misiles en el aeropuerto de Toluca, la mandataria dijo que la sección "Detector de mentiras" que se presenta cada miércoles en Palacio Nacional, busca desmentir información falsa de medios de comunicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Recomendamos la sección del Detector de mentiras y las redes sociales de Infodemia, el problema es que es muy complejo, ¿qué preferimos hacer nosotros? Estar desmintiendo, puede ser muy desgastante, pero es mejor, porque el límite entre la censura es muy complejo", comentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum recomienda no consumir imágenes creadas con IA
Claudia Sheinbaum recomienda no consumir imágenes creadas con IA

Claudia Sheinbaum recomienda no consumir imágenes creadas con IA

SLP

El Universal

En una conferencia matutina, Sheinbaum destaca la necesidad de combatir la desinformación en redes sociales y promover el debate público

Denuncian negligencia en hospital del IMSS Pachuca
Denuncian negligencia en hospital del IMSS Pachuca

Denuncian negligencia en hospital del IMSS Pachuca

SLP

El Universal

Atención deficiente: IMSS Pachuca bajo críticas por presunta negligencia médica al dar de alta a paciente con diagnóstico grave.

¿De dónde sacan tanta mentira?, cuestiona Sheinbaum a oposición
¿De dónde sacan tanta mentira?, cuestiona Sheinbaum a oposición

"¿De dónde sacan tanta mentira?", cuestiona Sheinbaum a oposición

SLP

El Universal

La presidenta acusó que hay "mucha hipocresía" en el discursos contra la 4T

Tras levantón, emiten ficha de búsqueda por la tiktoker La Nicholette
Tras levantón, emiten ficha de búsqueda por la tiktoker La Nicholette

Tras "levantón", emiten ficha de búsqueda por la tiktoker "La Nicholette"

SLP

El Universal

La Fiscalía busca a Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, desaparecida en Culiacán.