Claudia Sheinbaum recorrió EU, Canadá, Honduras y Guatemala en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- La semana pasada, en un balance de sus actividades en el año que finaliza, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en los recorridos que ha hecho en sus giras de fin de semana por el interior del país suman 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre; 104 mil kilómetros en total, lo que significan ocho vueltas a la Tierra.

En su conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, la jefa del Ejecutivo federal destacó que en estas giras se visitaron todos los estados, y en las cuales se inauguraron diversas obras, como carreteras y hospitales.

"Ocho vueltas le dimos a la Tierra este año", expresó entre risas.

Dentro de sus recorridos este año, la Mandataria federal también visitó cuatro países: Estados Unidos, Canadá, Honduras y Guatemala.

Viaje a Honduras, el primero en el año

El 9 de abril, en una visita exprés, Claudia Sheinbaum viajó a Honduras para participar en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en donde fue recibida por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento.

En la sesión plenaria, la Mandataria federal propuso realizar una Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe con el objetivo de hacer realidad la integración económica de la región sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto mutuo a las soberanías de los pueblos.

"Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás", dijo.

En Canadá, con los líderes del G7

Dos meses después, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó el 16 de junio a Kananaskis, Alberta, Canadá para estar presente como invitada a la 51 Cumbre de Líderes del G7, a la cual originalmente también se tenía planeada la visita del mandatario estadounidense Donald Trump, a la cual no acudió a última hora para monitorear las tensiones en Medio Oriente.

La Mandataria federal destacó que en esta Cumbre habló de la paz y la prosperidad compartida, además que resaltó la aportación de las y los mexicanos en Estados Unidos.

En el encuentro, Claudia Sheinbum pidió al G7 trabajar junto a la CELAC para hacer la realidad la Cumbre por el Bienestar Económico.

El 15 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Petén, Guatemala, para llevar cabo un encuentro bilateral con su homólogo, Bernardo Arévalo de León, en donde se reafirmaron compromisos concretos en cooperación para el desarrollo, seguridad, infraestructura ferroviaria, energía y medio ambiente.

Washington, su primer encuentro con Trump

El pasado 4 de diciembre, la presidenta de México viajó a Washington DC, para participar en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Destaca que en esta visita, la presidenta y sus dos homólogos sostuvieron una reunión trilateral, y que marcó la primera vez en que se reunieron de forma física Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

En este viaje a la capital estadounidense, la Mandataria federal también hizo un espacio en su agenda para reunirse con migrantes mexicanas y mexicanos a quienes refrendó su apoyo.