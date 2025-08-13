Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor "terrorismo".

"Eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo, ahora usan esta palabra porque así nombraron a los cárteles", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que nuestro país es el principal destino para vacacionar de las personas estadounidenses, y pese a esta alerta siguen visitando México.

"Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí. Y bueno, el Sureste, la Península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos, México", dijo.

El Departamento de Estado actualizó su aviso de viaje para México al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Según el Departamento, "en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos a mano armada —afirma el resumen actualizado—. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México".