logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU

Claudia Sheinbaum se pronuncia ante la nueva alerta de viaje de EU que incluye terrorismo en México

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:29 p.m.
A
Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor "terrorismo".

"Eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo, ahora usan esta palabra porque así nombraron a los cárteles", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que nuestro país es el principal destino para vacacionar de las personas estadounidenses, y pese a esta alerta siguen visitando México.

"Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí. Y bueno, el Sureste, la Península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos, México", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Departamento de Estado actualizó su aviso de viaje para México al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Según el Departamento, "en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos a mano armada —afirma el resumen actualizado—. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU
Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU

Claudia Sheinbaum responde a inclusión de terrorismo en alerta de viaje de EU

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum se pronuncia ante la nueva alerta de viaje de EU que incluye terrorismo en México

Dron que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar de EU
Dron que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar de EU

Dron que vuela sobre Valle de Bravo, no es militar de EU

SLP

El Universal

El Gobierno mexicano cuenta con drones para operaciones de investigación

Narcos seguían operando desde cárceles a través de visitas: SSPC
Narcos seguían operando desde cárceles a través de visitas: SSPC

Narcos seguían operando desde cárceles a través de visitas: SSPC

SLP

El Universal

Narcotraficantes continuaban delinquiendo desde el interior de las cárceles

Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda
Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda

Omar Reyes y María del Carmen Bonilla designados para importantes cargos en Hacienda

SLP

El Universal

Los diputados y senadores avalan los dictámenes de designación de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla en el Congreso de la Unión.