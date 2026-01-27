Claudia Sheinbaum se reúne con Banxico y la ABM para analizar perspectivas económicas
El encuentro en Palacio Nacional entre Claudia Sheinbaum, Banxico y la ABM busca fortalecer la coordinación en asuntos financieros
CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este martes un encuentro en Palacio Nacional con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico).
En la reunión también estuvieron integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) con quienes conversó sobre las perspectivas económicas del país.
"En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país", dijo la Mandataria federal en redes sociales.
Recientemente, la titular del Ejecutivo federal dijo que "es muy importante" la autonomía del Banco de México, pero eso no quiere decir que no haya coordinación y trabajo conjunto.
Sheinbaum, además reconoció el trabajo de Rodríguez Ceja, a quien calificó como "una mujer muy profesional, muy estudiosa sin grandes protagonismos".
