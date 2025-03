Sheinbaum sugiere a oposición que "pida perdón a México"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la oposición que "de perdis pidan perdón al pueblo de México", ante las críticas por el festival-asamblea al que convocó de este domingo en el Zócalo.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió el llamado al evento y aseguró que los opositores "ya no tienen nada, ya no saben ni qué criticar".

"Ahora ya pidieron información de que quién está involucrado con; ahí está García Luna, todavía no contestan de García Luna. De perdis que pidan perdón al pueblo de México, de perdis ya, de perdida.

"No tiene nada la oposición hoy, la verdad", expresó la titular del Ejecutivo federal al comentar que le pasan información de las opiniones que se publican en los medios.

Ante las críticas hechas porque Canadá obtuvo la misma pausa a los aranceles de Estados Unidos y "no hizo nada", la presidenta Sheinbaum declaró: "Ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra".

Además, agradeció al sector empresarial por su asistencia al Zócalo, así como a los gobernadores y gobernadoras.