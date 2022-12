Claudio X. González: Morena se va al carajo en 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Ante la aprobación en el Senado del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Claudio X. González escribió un mensaje tras lo aprobado en su mayoría por Morena y sus aliados.

Claudio X. González refirió que mientras esté viva "una ciudadanía comprometida, estará viva la libertad, la democracia y la posibilidad de la alternancia".

El empresario y líder de "Unid@s" señaló que Morena suma un nuevo agravio a México tras la votación en el Senado, por lo que "en 24 se van".

"Morena suma un nuevo agravio a México. En ´24 se van. No son las instituciones, son ellos los que se irán al carajo #SeguimosEnMarcha", escribió en redes sociales.

---Avala Senado en lo particular Plan B de la reforma electoral

El pleno del Senado, con el voto a favor de Morena y sus aliados, aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, donde se revivió y avaló la llamada cláusula de vida eterna para los partidos satélites del gobierno- PT, PVEM y PES-, se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes, así como se compactó la estructura del INE lo que derivará en despidos masivos.

Durante una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas, se aprobó en lo general y particular con 68 a favor y 50 en contra el dictamen, luego de la participación de 60 oradores, donde se registraron mil 244 reservas, la mayoría de oposición, cuyas propuestas de modificación fueron casi todas desechadas, con excepción de las presentadas por senadores de Morena, del PT, PVEM y PES, en donde se incluyó la llamada.