Clausura simbólica del Senado por madres buscadoras

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Madres buscadoras clausuraron de manera simbólica la entrada al Senado de la República para reclamar "su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas" luego de que presidente de la Mesa Directiva del recinto, Gerardo Fernández Noroña, negó que la crisis de desapariciones en México sea sistemática.

Además, exigieron al senador una disculpa por las declaraciones en las que aseguró que en México las desapariciones forzadas no existen o son pocas.

"Les falta mucha voluntad para atender a las víctimas. Mucha voluntad política y voluntad del corazón. Nosotros no tenemos colores. Nosotros no tenemos inclinaciones políticas. No somos de la derecha o gente que se opone a ellos. Somos madres y padres que amamos, que buscamos justicia y verdad, que conocemos el problema porque lo vemos a diario. No estamos en contra de nadie, al contrario, les tenemos respeto a todos los funcionarios y solo queremos que reconozcan la crisis para poder buscar soluciones", dijo la buscadora guanajuatense María del Tránsito a EL UNIVERSAL.

En punto de las diez de la mañana, las rastreadoras y buscadores pegaron un sello de clausura frente a la Puerta 3, de la Cámara Alta. Junto a él, colocaron cientos de fichas de búsqueda con las identidades de los familiares que buscan o que han encontrado en fosas clandestinas y por los que no aún tienen justicia debido a la inacción de fiscalías locales.

Al movimiento, que fue convocado por el grupo de la Glorieta de los Desaparecidos, de Ciudad de México, se unieron rastreadoras y buscadores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sonora, Morelos y Guanajuato.

"Estamos encabronadas y lo que le sigue. Este señor (Gerardo Fernández Noroña) tiene que salir a dar una disculpa pública a las madres buscadoras ¿Cuántas personas han sido desaparecidas por el Estado? ¿Cuántos padres han visto con sus propios ojos que el Ejército mexicano desaparece a sus hijos? (...) Todas son desapariciones forzadas. A todos se los llevan a la fuerza, nadie desaparece por voluntad propia. Todas son desapariciones forzadas", reclamó Jackie Palmeros, del colectivo Una Luz en el Camino.

Sobre la calle, los colectivos pintaron la frase "NEGAR Y OCULTAR ES DESAPARECER", para insistir, como lo hicieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en que desde las instituciones del Estado se "desaparece a los desaparecidos" con el borrado de cifras en censos y la negación de la crisis.

"Que le pregunten a la Fiscalía General de la República, en los últimos seis años, cuántas carpetas de investigación ha iniciado contra funcionarios federales por desaparición forzada. Que le pregunten a las fiscalías locales cuántos casos tienen de desaparición forzada. (...) Reiteramos que no vamos a estar en espacios de simulación.

"Apoyamos al Comité contra la desaparición forzada de la ONU, vamos a seguir insistiendo en su intervención en México, rechazamos las declaraciones también de la Presidenta de la CNDH y le recordamos que desde el 2017 estamos solicitando a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación contra México por desapariciones", señaló Jorge Verástegui del colectivo Glorieta de los Desaparecidos.