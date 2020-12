Clausuran 213 negocios por incumplir medidas anti-Covid en Nuevo León

El gobierno de Nuevo León clausuró 213 establecimientos comerciales este fin de semana porque no respetaron las medidas preventivas decretadas ante el repunte de contagios y defunciones por Covid-19 desde hace dos semanas, informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

El gobierno del estado decretó el cierre de establecimientos comerciales los sábados y domingos del 5 al 21 de diciembre. El secretario de Salud que este primer fin de semana se realizaron mil 48 visitas de inspección, en las que participaron policías de Fuerza Civil, las policías municipales, Protección Civil y personal de las secretarías de Salud y Economía.

Manuel de la O confió en que, con estas acciones, en dos semanas se verá una disminución sensible en los contagios y defunciones, pues afirmó que la velocidad de transmisión del virus es resultado de la gran movilidad social que se observó en los días previos. Sin embargo, advirtió que si no bajan los contagios, se decretarán cierres de toda la semana.

De la O Cavazos pidió no estigmatizar al transporte urbano señalándolo como una de las principales fuentes de contagio, ya que —aseguró— sólo 6% de las personas que contraen el virus SARS-CoV-2 lo utiliza para sus traslados.

Durante la rueda de prensa de actualización diaria, informó que este domingo se reportaron 878 nuevos contagios de Covid, un nuevo récord desde que inició la pandemia el 11 de marzo. Desde el 3 de diciembre, cuando hubo 805 casos y se rebasó por primera vez el umbral de 800 contagios en 24 horas, Nuevo León ha roto récord de casos confirmados: el 4 de diciembre se confirmaron 871 y un día después, 875.

Además, este domingo se reportaron 30 decesos, elevándose a cinco mil 752 el total de personas fallecidas, de entre 107 mil 244 que han contraído la enfermedad.

Actualmente hay mil 198 pacientes hospitalizados, 298 de ellos conectados a un ventilador, y se han realizado 307 mil pruebas para detectar Covid-19.