Clausuran clínica donde falleció joven de 22 años tras liposucción

MONTERREY, NL., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Debido a que no contaba con permiso ni reunía las condiciones para realizar cirugías de cuerpo completo, como la que se practicó a una joven de 22 años que murió por complicaciones tras la intervención quirúrgica, la Secretaría Estatal de Salud clausuró la Clínica Elohim. Mientras tanto, el gobernador Samuel García afirmó que se buscará una sanción ejemplar para quien o quienes resulten implicados en este caso -que la Fiscalía General del Estado investiga como homicidio a título de culpa-, porque "no podemos permitir que sigan muriendo jóvenes", por malas prácticas médicas.

La Secretaría de Salud a través de la subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, clausuró la clínica mencionada, que se ubica en la colonia Mitras Centro, dijo la titular de la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquin Escamilla, quien aseveró que recibieron la notificación de que "en un consultorio que tenía un aviso de funcionamiento como SPA, se realizó un procedimiento que no corresponde a lo que el establecimiento había solicitado como permiso". Marroquín Escamilla agregó que están haciendo un levantamiento de datos de todos estos establecimientos que realizan cirugías estéticas, aunque obviamente cuando se hacen revisiones en esos momentos a veces están exclusivamente consultando y no están haciendo otro tipo de procedimientos (quirúrgicos).

La Secretaria de Salud puntualizó que la recabación de dichos datos es para para tener una visión general en establecimientos que requieran anestesia, un quirófano, entre otros equipos o materiales médicos, pues no se puede funcionar con un aviso, en una clínica estética. Expuso, "se tiene que solicitar un permiso para que alguien de la subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario supervise si cumplen con la normativa", es el caso que esta clínica no contaba con ese permiso ni con las instalaciones mínimas para hacer ese tipo de cirugías. Al respecto, el gobernador Samuel García declaró, "es una lástima que llegara este gobierno y que existan estas irregularidades y esas malas prácticas" pues agregó que la Secretaría de Salud hizo una inspección y detectó múltiples anomalías.

"Ya está el establecimiento clausurado y se le está dando toda la información en una carpeta a la Fiscalía, tiene que haber una sanción ejemplar y fuerte". García Sepúlveda aseveró, "la señora que hizo el procedimiento al parecer ni era médico, era una enfermera que venía de la Ciudad de México, y lo más lamentable es que por norma, todos los establecimientos que hagan cirugía, deben tener a la vista del público la cédula profesional, y aquí, nada de eso, era una SPA".

Aquí el mensaje es, "vamos a interactuar muy fuerte con la fiscalía para que haya una sanción muy fuerte, disuasiva", contra quien o quienes resulten implicados en los delitos que se investigan. "No es la primera vez que fallecen por ir a SPA, tenemos que llegar y dar un manotazo, tiene que será fuertemente penado", y para ello las autoridades de la Fiscalía "tienen toda la carpeta y energía de la Secretaría de Salud para proceder" dijo el gobernador de Nuevo León. Señaló que justamente la próxima semana se harán cambios a nivel de subsecretarías del gobierno estatal, entre ellas la de Regulación y Fomento Sanitario, donde "vamos a poner un perfil muy duro, que sea médico y abogado para que cuide los procedimientos y no se escape ni una coma en las auditorías, porque luego nos tumban en tribunales todos los procesos y se empoderan estos spas, estos establecimientos irregulares porque consiguen un amparo, un permiso, para que luego los tribunal les den una atribución que no tenían por ley, y se descompone la atribución o el giro. Comentó que van a aprovechar este caso para hacer un reconteo de los verificadores que están en esas áreas, a fin de poner puro picudo que haga inspecciones rápidas, expeditas, y completas para que terminen con sanciones.