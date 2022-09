Clouthier descarta salida de México del T-MEC tras controversia

A-AA+

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, descartó que, por las diferencias en materia energética con Estados Unidos, esté en riesgo la participación de México en el T-MEC; incluso señaló que el próximo 12 de septiembre ambas partes sostendrán un diálogo económico de alto nivel.

"México no se está saliendo del tratado de libre comercio, de hecho, tenemos el próximo 12 de septiembre el segundo, después de haberse retomado, después de varios años volvimos a retomar ambos países México y Estados Unidos, el diálogo económico de alto nivel", dijo durante la reunión plenaria de senadores de Morena.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, comentó que aún no se ha llegado a la etapa de apertura del panel de controversia en materia energética.

"Ahorita estamos en una consulta con el tema energético, la consulta tiene una duración técnica de 75 días, acabamos de tener la primera reunión el martes pasado", expuso.

Informó que si las "partes no encuentran soluciones como fue el tema de las reglas de origen, pasas a un proceso contencioso que viene siendo el panel y que este lleva un proceso de aproximadamente de seis meses".

Detalló que en todo caso las diferencias en el ramo sólo propiciarían la imposición de aranceles por la parte que se siente afectada.

"Si en esta solución se encuentra que A no tuvo la razón, B y C o el que solicitó el panel decide cómo compensar esa parte en la que él siente que va perdiendo y entonces pone aranceles para compensarse por lo que cree que está perdiendo".

También, resaltó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el Producto Interno Bruto creció 0.9 por ciento durante el segundo trimestre de 2022.

Pero, la secretaria tuvo un ´lapsus´ al afirmar que el país tiene la tasa de desempleo más baja desde 2025.

"Y que también la tasa de desempleo en estos momentos, debemos decir que es la más baja que se tiene, de 3.21 por ciento, desde el 2025", concluyó.