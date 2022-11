CNDH atrae caso Pijy, mujer ayuujk a quien robaron su identidad

A-AA+

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación para revisar el caso de Pijy, mujer ayuujk de Oaxaca víctima de violación agravada cuya identidad fue suplantada para retirar la denuncia contra su agresor en Oaxaca y otorgarle "el perdón".

El caso fue dado a conocer en octubre pasado por EL UNIVERSAL y fue denunciado por el activista ayuujk Joaquín Galván, quien está brindando acompañamiento a la víctima, originaría de la región del Bajo Mixe y quien mantiene en secrecía su identidad.

El activista dio a conocer a este medio que la CNDH ya tuvo un primer acercamiento con Pijy e inició la investigación con el folio 113499.

"Con esto nos proponemos a llegar a una investigación profunda sobre el nivel de responsablidades dentro del Poder Judicial en Oaxaca y todxs aquellxs responsables materiales y políticos que generaron esta criminal situación que vuelve a hacer víctima a Pijy, expresó Galván.

Pijy fue víctima de violación agravada cuando tenía 15 años y nueve años después también lo fue del robo de su identidad para "otorgar el perdón" a su agresor en un proceso lleno de irregularidades.

A penas el 24 de octubre pasado, la víctima exigió que su caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), pues aseguró que "no confía" en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), luego de que la institución afirmó que su personal "no se dio cuenta" de la suplantación de identidad.

La víctima responsabiliza al juez de control Omar Morales Simón y al vicefiscal Pedro Fierro Zárate, por la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Plácido "N", presunto violador, y del sobreseimiento de su caso. También, afirmó que las autoridades se han negado a entregar los videos de la audiencia en la que se suplantó su identidad.

Según la denuncia, tras nueve años de exigir justicia su caso fue sobreseído y la orden de aprehensión contra su agresor fue cancelada porque una mujer suplantó su identidad ante el Ministerio Público de Matías Romero adscrito a la Fiscalía de Oaxaca y ante un juez de Control.

Al acudir a la Fiscalía de Oaxaca en Matías Romero para dar continuidad a su caso, se le informó que tanto la investigación como la orden de aprehensión fueron canceladas porque supuestamente ella acudió el pasado 20 de septiembre de 2022 a desistirse de la denuncia y afirmar que nunca fue violada y que, incluso, "se casó con su agresor".

En ese momento, la joven y sus asesores descubrieron que su identidad fue suplantada por una mujer identificada como Karla "N", quien presentó una credencial de elector con datos de la víctima, pero con otra fotografía que no es ella. Además, descubrió que esta mujer es la actual pareja de Plácido "N", su agresor.