Ceci Flores intenta tomar la CNDH; activan "protocolo de seguridad"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La activista y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Ceci Flores denunció presuntas agresiones tras intentar tomar las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra Ibarra.

"Pese a identificarnos previamente con respeto, nos negaron la entrada. Tuvimos que ingresar sin violencia, pero fuimos recibidos a golpes ante la vista de quienes deberían defendernos", condenó la madre buscadora en su cuenta de X.

Por estas supuestas agresiones, exigió la renuncia de Rosario Piedra porque, aseguró, hay, además de ella, 12 víctimas presentes.

"Todo esto estamos sufriendo por culpa de una persona que no hace su trabajo. Fuera Rosario Piedra de la CNDH. No vamos a descansar hasta que dé la cara, porque es una cobarde que se esconde atrás de todos estos cabrones. No nos vamos a dejar y no lo vamos a permitir", expresó Flores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Cecilia Flores, su intento de toma de instalaciones de la CNDH fue producto de las omisiones de esta Comisión que, lamentó, ignoran el dolor de todo un país y "también lo justifican".

Acusó que desde las oficinas de Derechos Humanos se coordinan denuncias y acciones legales contra víctimas y pidió disculpas a los trabajadores porque ellos "conocen el dolor y viven todos los días bajo las órdenes del silencio".

"A la ciudadanía les ruego nos perdonen, no solo es por nosotras, es por los cientos de miles de víctimas a las que quieren dejadas sin voz", expresó.

"Ceci Flores llegó amenazando"; responde CNDH que "nunca se le prohibió el acceso"

En respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contestó que "nunca se le prohibió el acceso a Ceci Flores":

"Ella llegó amenazando con que iba a tomar el edificio, y se activaron nuestros protocolos de seguridad", aseveró en un posteo de X.

Horas más tarde, Ceci Flores dijo que a diferencia de Rosario Piedra y Raúl Arturo Ramírez Ramírez, director general del Despacho de la Quinta Visitaduría General de la Comisión, ella "no miente" porque tiene "pruebas precisas y documentadas" de las supuestas agresiones.

"Nunca amenazamos, más bien ante la negativa de darnos acceso, aprovechamos el descuido de los policías para entrar por una puerta. Puertas que según ustedes están abiertas al pueblo", escribió la madre buscadora.

Además, arremetió contra los comisionados por ser "cobardes" y bloquear desde cuentas oficiales a las colectivas de madres buscadoras.

Para ser escuchadas, el colectivo bloqueó Periférico, Sin embargo, no fueron atendidas por la ombudsperson. Por estos hechos, Flores pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Luchamos por ser la última generación de buscadoras; porque ahora no solo nos toca buscar a nuestros hijos, también nos toca buscar nuestros derechos", enunció la activista en su cuenta oficial.