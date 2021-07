CNDH considera "apremiante" mecanismo de protección a periodistas

Al condenar el asesinato ayer del periodista michoacano, Abraham Mendoza Mendoza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró "apremiante" revisar y construir políticas públicas y estrategias más eficaces para prevenir agresiones y garantizar la vida de periodistas y defensores de derechos humanos.

Y es que el organismo reportó quejas de periodistas que no han tenido acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de estar en riesgo su vida.

Con base en datos de la Secretaría de Gobernación, la CNDH señaló que de los 43 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde diciembre de 2018 a la fecha, 7 de ellos eran beneficiarios de dicho mecanismo a cargo de la Segob, lo que consideró preocupante.

Esta situación, puntualizó, "obliga a una reflexión seria y responsable, pues tenemos quejas de periodistas que no han tenido acceso al Mecanismo, a pesar de estar en riesgo de vida".

Indicó que "considera que es apremiante, y ofrece su concurso, para revisar y construir políticas públicas y estrategias oficiales más eficaces para prevenir agresiones, incidentes y riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las personas periodistas y colaboradores de los espacios informativos".

Señaló que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, en condiciones de igualdad, seguridad, respeto y garantías, debe ser un tema prioritario en la agenda pública de las autoridades mexicanas.

Sobre el caso del periodista Abraham Mendoza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán indagar de manera exhaustiva el homicidio del periodista aludido, con especial énfasis en la posible relación de los sucesos con la labor informativa que en vida realizaba pero también respecto a los probables responsables materiales e intelectuales, coordinando asimismo las acciones necesarias, suficientes y consentidas para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso.

"La CNDH observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, para que sean presentados ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad", advirtió.