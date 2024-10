Dirige CNDH recomendación a Sedena, GN y SSPC por tortura

Por actos de tortura cometidos contra dos adolescentes en San Luis Río Colorado, Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

A través de un comunicado, el organismo explicó que la noche del 3 de julio de 2023, elementos militares y de la GN ingresaron a un inmueble donde se encontraban las víctimas. Las agredieron, les despojaron de sus pertenencias y luego las entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Las evidencias recopiladas en el expediente de queja demostraron violaciones graves a la integridad personal y al trato digno de los menores por actos de tortura; así como por la omisión de garantizar el interés superior de la niñez. Los certificados médicos y dictámenes de integridad física y psicológica basados en el protocolo de Estambul corroboraron que las lesiones sufridas por las víctimas eran contemporáneas y estaban relacionadas con los hechos denunciados", precisó la institución.

Dijo que los servidores públicos responsables de la detención debieron salvaguardar la integridad de los menores y proporcionarles la atención médica necesaria. Sin embargo, esto no ocurrió, a pesar de que los adolescentes presentaban múltiples lesiones derivadas de su custodia. Los funcionarios involucrados en este caso no solo incumplieron con su deber de protección, sino que también fueron responsables de actos de tortura, lo que contraviene de manera grave sus obligaciones y principios de actuación.

El organismo indicó que las evidencias obtenidas no dejan lugar a dudas de que los actos de agresión hacia las víctimas se realizaron con la intención de obtener información sobre actividades ilícitas, además de vulnerar el interés superior de la niñez. Por ello, recomendó a la Sedena y la GN a reparar integralmente el daño causado a los menores y brindarles la atención médica y psicológica necesaria.

También deberán colaborar en el seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por los actos de tortura señalados, así como exhortar a todas las personas destacamentadas en San Luis Río Colorado que todas las detenciones y puestas a disposición que se lleven a cabo se realicen respetando los derechos humanos.