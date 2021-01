CNDH y colegios de médicos exigen justicia para Mariana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como diferentes federaciones, asociaciones y colegios de médicos de Chiapas y México expresaron su indignación por la muerte de la pasante Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos y exigieron el esclarecimiento del caso.

La CNDH hizo un enérgico llamado al gobierno de Chiapas para que investigue con perspectiva de género, debida diligencia y exhaustividad, las agresiones sexuales y la muerte en contra de la egresada de Medicina en el municipio de Ocosingo.

En tanto, el gremio médico envió una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al gobernador Rutilio Escandón en la que exigieron la cancelación de la rotación de médicos pasantes en regiones donde el gobierno chiapaneco no pueda garantizar la integridad y seguridad de los egresados.

La Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS) demandó esclarecer la muerte de la profesionista de 24 años y el cese de todos los funcionarios responsables que pudieran estar involucrados en el caso.

"El deceso de Mariana evidencia la indiferencia y la negligencia de las autoridades estatales, principalmente del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; de la jefa de Distrito VI Palenque, María Elsa López González, y de la subdirectora de Educación en Salud, Mariana Lazos Salgado, ante el inminente riesgo de muerte de la doctora Sánchez Dávalos, ya que no aplicaron los protocolos de la alerta de género, dejando en total abandono a una víctima que pidió auxilio", indicó el sindicato.

En tanto, la fiscal contra Homicidio y Feminicidio del estado, María Guadalupe Cruz Acuña, aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos en los que falleció Sánchez Dávalos.

En tanto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informaron que están en comunicación permanente con las autoridades de Chiapas, a fin de esclarecer el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos y que no quede en la impunidad.

Activistas, médicos y alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) anunciaron que para este domingo se realizarán marchas para pedir justicia.

Joven planeaba volver a su casa

Mariana Sánchez Dávalos, la joven egresada de la carrera de Medicina y que fue hallada sin vida el pasado jueves, en el municipio de Ocosingo, tenía preparada su maleta para viajar a su casa en Tuxtla Gutiérrez, durante el transcurso del día viernes, aseguró una amiga de la joven.

Dilery Rabasa aseguró que entre la comunidad estudiantil que realiza el servicio social hay preocupación "porque no contamos con el apoyo de la universidad. Estamos angustiados por la situación porque ¿cuántas muertes pueden haber para nosotros?".

Dilery detalló que Mariana terminaría su servicio social en los próximos seis meses y recordó que el 14 de enero, la pasante viajó a Palenque con el propósito de recibir la vacuna contra el Covid, pero no fue tomada en cuenta y a pesar de que cuando hablaron por teléfono se le escuchaba molesta, Mariana posteó en redes sociales un meme con la imagen de un zorro que parece un vagabundo y la leyenda: "Una vacunita para este pobre pasante".

Familiares y amigos cercanos dieron el último adiós a Mariana en la capital del estado, sin que se informara si sería inhumada o incinerada.