Cofece multa a 3 empresas de tratamiento de agua y residuos

Con un monto de 11 millones 29 mil 331 pesos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a tres empresas de tratamiento de aguas y residuos por no notificar su concentración.

La sanción económica se aplica a Engie, Suez y Veolia Environnement, empresas dedicadas a dar soluciones de gestión y tratamiento de agua y residuos, las cuales omitieron la obligación de notificar tres concentraciones como establece la Ley Federal de Competencia Económica.

Por ley la Cofece debe estudiar los potenciales impactos negativos que puede tener una concentración antes de que se lleve a cabo. Sin embargo, al no completar el proceso de notificación se les impuso la multa, tras lo cual hizo un análisis y determinó que puede llevarse a cabo la concentración.

"Cumplir con el procedimiento de notificación es muy importante para preservar las condiciones de competencia en beneficio de los consumidores, ya que de esta forma la Cofece tiene acceso a los elementos para evaluar que el resultado de la concentración no se traduzca en un poder de mercado que amenace al resto de las empresas competidoras, y verificar que se preserve la presión competitiva entre ellas en beneficio de los consumidores", expuso la Comisión.

En un comunicado, la Comisión Federal de Competencia Económica expuso que "las empresas sancionadas llevaron a cabo tres operaciones en un mercado de suma importancia, las cuales, por sus características, requerían de la autorización de la Cofece antes de ser concretadas.

"Derivado de las omisiones de notificar estas concentraciones, las empresas fueron sancionadas por obstaculizar el trabajo de la autoridad de competencia. Una vez concluido el procedimiento y revisados los términos de las concentraciones, estas fueron autorizadas al no representar riesgos de competencia para sus consumidores", refirió.