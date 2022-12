Cofepris alerta por falsificación de 7 medicamentos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó la falsificación de siete medicamentos y la venta de un fármaco que no cuenta con autorización.

Entre los medicamentos irregulares que fueron detectados está Regonat (regorafenib) en presentación caja con frasco de 28 tabletas con 40 mg, lote 702552, fecha de caducidad mayo 2023, textos en idioma inglés e hindi y fabricado en India por Natco Pharma Limited.

Por el Regonat, Cofepris precisó que no se ha expedido registro sanitario ni se han emitido permisos de importación, por lo que su comercialización en México es un delito.

La Cofepris también detectó siete medicamentos falsificados, entre los que se encuentra Buscapina (hioscina/metamizol sódico) en presentación de 10mg/250mg. Los lotes falsos son BMXA001 y BMXA002, ninguno reconocido por Sanofi, titular del registro sanitario.

Se añade un tercer lote con número 156036, que muestra como fecha de vencimiento diciembre 2022, mientras que en el blíster marca diciembre 2023. Asimismo, el empaque del producto ilegal indica, en la esquina superior derecha la leyenda: caja con 20 tabletas.

El segundo medicamento falsificado es Neo-Melumbrina con formulación farmacéutica de 500mg. Este presenta dos números de nomenclatura, que son B264718, impreso en la caja, mientras que en el blíster se señala el lote B204718; ambos con fecha de vencimiento de diciembre 2023. Sin embargo, Sanofi no reconoce como propios estos lotes.

Primotestón depot testosterona, solución inyectable de 250 mg/ml, es el tercer tratamiento falsificado. La farmacéutica Bayer presentó pruebas ante Cofepris con las que demostró que el lote XB30PFV, impreso en la caja además del X30PVF, señalado en la ampolleta, no son productos originales, lo que representa un riesgo a la salud de quienes consuman o hubiesen consumido el producto irregular.

El cuarto caso del producto que intentan hacer pasar por original es Rivotril, en presentación solución de 2.5mg/ml. El producto irregular presenta un falso sello de seguridad transparente, con figuras de contorno color gris oscuro; nomenclatura RJ0594 y caducidad diciembre 2022.

Respecto a este último punto, el laboratorio Roche indicó a esta agencia sanitaria que el lote original tenía vencimiento en diciembre 2020.

Estomaquil Higia es el quinto medicamento falsificado. Las características del producto ilegal van desde el número de lote 011150, fecha de vencimiento de marzo 2025 y dos leyendas: "Mézclese un sobre en medio vaso con agua purificada" y "No exceda la dosis recomendada".

Asimismo, el símbolo de mujer embarazada difiere respecto al producto original. Finalmente, se muestra el código de barras 75033811, mismo que difiere respecto al otorgado por la empresa.

El sexto caso de falsificación corresponde al fármaco Novovartalon de 1500mg/15mg. Los lotes 1219046, 03891, 03105 y 05309 son irregulares, pues los empaques carecen de códigos de barras; además, este producto de la empresa Asofarma no cuenta con presentación en frasco.

Finalmente, la autoridad federal alertó sobre la venta ilegal de cinco lotes del medicamento Inhepar de 5000UI/ml, 10 ml, en presentación para el sector Salud: C18E881, H6205, C20J955, J202522 y J20J955.

Ante estos hechos delictivos, Cofepris aplicará sanciones administrativas a quienes vendan y publiciten medicamentos irregulares. Además, exhorta a la población a no adquirir ni consumir los lotes de los productos falsificados.