Cofepris emite alerta por falsificación del medicamento Limustin

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Limustin (tacrolimus), que ostentan el número de lote 129B0219 y la fecha de caducidad DIC23.

Refirió que el medicamento se utiliza para profilaxis del rechazo de órganos en pacientes que recibieron trasplante alogénico de riñón o hígado.

La Cofepris indicó que emite la alerta luego de recibir denuncias sanitarias por parte de la empresa fabricante, Landsteiner Scientific, S.A. de C.V, propietaria del registro sanitario 532M2005 SSA IV.

Después de realizar un análisis técnico del riesgo basado en la evidencia presentada, Cofepris exhortó a los pacientes a revisar su medicamento para comprobar que no presente el número de lote apócrifo mencionado o cualquiera de las siguientes irregularidades:

1.-El lote y fecha de caducidad no corresponde al sistema de lotificación de la empresa Landsteiner Scientific, S.A. de C.V.

2.-El empaque primario es color traslúcido y el pictograma de mujer embarazada obstruye el texto.

3.- Las leyendas en el sello de seguridad se encuentran en idioma inglés y se observan borrosas.

4.- En el interior del empaque primario se presenta mecha de algodón.

5.-Las cápsulas presentan colores en blanco y azul, distinto al color original.

La Cofepris también indicó que en caso de identificar una o más de estas alteraciones, se apliquen medidas como el suspender el uso y contactar a un profesional de la salud para continuar el tratamiento médico.

Asimismo, reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado con su consumo en la página gob.mx/Cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y adquirir medicamentos solo en establecimientos formalmente constituidos que cuenten con licencia sanitaria o aviso de funcionamiento

En caso de identificar el producto apócrifo Limustin (tacrolimus), con número de lote 129B0219, las personas pueden formar parte de la vigilancia sanitaria al no adquirirlo y realizar una denuncia sanitaria, para lo cual se encuentra a disposición la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.