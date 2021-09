Cofepris, sin información de nuevo ensayo para CanSino Pediátrico

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Un par de horas después de que el canciller Marcelo Ebrard anunció la aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Fase 3 de la vacuna CanSino Pediátrico contra Covid-19, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la empresa farmacéutica china no ha presentado la información a la Cofepris.

Este martes, en conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores reveló que en septiembre se han aprobado cuatro ensayos clínicos de vacunas contra la pandemia, entre ellos la de CanSino Pediátrico, por lo que las fases 1 y 2 de esta vacuna ya se realizan en México.

"Aprobó Cofepris este mes cuatro nuevos ensayos clínicos fase 3: CanSino Pediátrico; Walvax, esta es ARN mensajero; Sanofi, de Francia; y la Academia China de Ciencias Médicas, que también está probando, va a hacer otro ensayo clínico, con lo cual México tendría en curso ocho ensayos clínicos de igual número de vacunas", indicó el canciller.

Sin embargo, horas después en reunión con medios en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell aseguró que la Cofepris no tiene la información sobre el ensayo clínico para CanSino Pediátrico. "No tenemos información. CanSino no ha presentado a Cofepris ningún documento al respecto", aseguró.

López-Gatell dijo que no se trata de un ensayo clínico nuevo, si no que se trata del que ya tenía aprobado CanSino. "No es un ensayo en sí mismo, es parte del ensayo original, y se ha estado conduciendo, es el ensayo que conduce el doctor Ruiz Palacios en el Instituto de Nutrición, pero no se ha mostrado todavía ningún resultado hacía la autoridad sanitaria", comentó antes de retirarse.