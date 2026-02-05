logo pulso
Colaboradores del presidente de la Suprema Corte son captados limpiándole los zapatos

La polémica surge en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución al ser captados los colaboradores del presidente de la Suprema Corte limpiándole los zapatos en medio de los asistentes.

Por Pulso Online

Febrero 05, 2026 07:16 p.m.
A
Colaboradores del presidente de la Suprema Corte son captados limpiándole los zapatos

Durante su llegada al Teatro de la República, para participar en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, hizo que dos de sus colaboradores se agacharan frente a él para bolearle el calzado, en medio de todos los asistentes.

El episodio ocurre días después de que Aguilar encabezara una conferencia de prensa donde se anunció la cancelación de la millonaria compra de camionetas para la Corte. En esta ocasión, el ministro se mostró observando a sus colaboradores arrodillados mientras le limpiaban los zapatos, generando sorpresa y comentarios entre los presentes.

