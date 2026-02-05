Colaboradores del presidente de la Suprema Corte son captados limpiándole los zapatos
La polémica surge en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución al ser captados los colaboradores del presidente de la Suprema Corte limpiándole los zapatos en medio de los asistentes.
Durante su llegada al Teatro de la República, para participar en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, hizo que dos de sus colaboradores se agacharan frente a él para bolearle el calzado, en medio de todos los asistentes.
El episodio ocurre días después de que Aguilar encabezara una conferencia de prensa donde se anunció la cancelación de la millonaria compra de camionetas para la Corte. En esta ocasión, el ministro se mostró observando a sus colaboradores arrodillados mientras le limpiaban los zapatos, generando sorpresa y comentarios entre los presentes.
no te pierdas estas noticias
Colaboradores del presidente de la Suprema Corte son captados limpiándole los zapatos
Pulso Online
La polémica surge en la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución al ser captados los colaboradores del presidente de la Suprema Corte limpiándole los zapatos en medio de los asistentes.
Ricardo Monreal confirma que la reforma electoral no eliminará a los plurinominales
El Universal
Monreal revela que la propuesta de reforma electoral no contempla la eliminación de los plurinominales, manteniendo la representación proporcional.
"En Morena no hay intocables", asegura Luisa Alcalde
El Universal
Luisa Alcalde de Morena se pronuncia sobre la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, y la lucha contra la corrupción en el partido.