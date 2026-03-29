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Colectivo localiza restos óseos en colonia El Olmo, Reynosa

Autoridades fueron notificadas para iniciar investigaciones y apoyar en la identificación de los restos encontrados en Tamaulipas.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 09:10 p.m.
A
Colectivo localiza restos óseos en colonia El Olmo, Reynosa

REYNOSA, Tamps., marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó restos óseos humanos en un terreno baldío en la colonia El Olmo en Reynosa, Tamaulipas.

Detalles confirmados del hallazgo

Edith González, titular del colectivo, dio a conocer que a escasos metros del canal Rodhe encontraron fémures, tibias, un cráneo y ropa.

Dijo que suman 28 hallazgos positivos en lo que va del año tan sólo en Reynosa gracias a las búsquedas que se están realizando en esta frontera.

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Acciones de la autoridad

El hallazgo fue notificado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones que puedan dar con la identificación de los restos.

Edith González hizo un llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda y garantizar justicia para las víctimas de desaparición en Tamaulipas.

Comentó que el colectivo sigue en contacto con familiares de desaparecidos a fin de que puedan brindar información para identificar los restos encontrados y otros más que ya han sido evaluados por peritos especializados.

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