Colectivo reprocha actuar de autoridades mexicanas en Matamoros

MATAMOROS, Tamps., marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Por medio de una carta abierta y un video en redes sociales, el Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo manifestó su indignación por la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar y en cambio, se aplicó toda la fuerza del estado mexicano para encontrar a 4 norteamericanos desaparecidos en Matamoros, Tamaulipas.

Delia Quiroa, vocera de este colectivo, dirigió el comunicado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien reprochó que aún deban esperar 72 horas para denunciar la desaparición de una persona.

"Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara a nuestras y nuestros desaparecidos en México. Celebramos y damos gracias a Dios que se encontraron a estos 4 ciudadanos estadounidenses, así como nuestro más sentido pésame a la familia de las dos personas que perdieron la vida en este terrible hecho".

Lo bueno, dentro de tan lamentable suceso, refiere el comunicado, es que no serán sujetos de la tortura que implica buscar un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un esposo o una esposa por años.

"Ellos ya fueron encontrados gracias a que Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, si los protege y los busca incansablemente. Esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los tres ámbitos de gobierno, de cómo se debe buscar personas secuestradas y desaparecidas. Actualmente en México el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presenta una cifra de 112,110 personas que son buscadas por sus familias y Tamaulipas ocupa el primer lugar en menores de edad desaparecidos, de entre 0 y 4 años de edad".

Piden la renuncia de Karla Quintana Ozuna al no tener avances en la localización de personas desaparecidas en el país.

"Ya hasta pensamos mal, de ¿por qué una mujer que prometió tantas cosas a los colectivos, como encontrar a los nuestros, sigue ocupando un cargo para el que no está apta?, además de que, se presenta más el Subsecretario Encinas a las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda que ella, cuando él llega, ella no está, rara vez se le ve en las oficinas. Sólo trabajan presencialmente 3 personas ahí", concluye el documento firmado por Delia Quiroa.