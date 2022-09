Colectivo se deslinda de marcha a favor de José Luis Abarca

A-AA+

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron que la familia del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y otros "grupos de poder" han estado intentando cooptarlos y dividirlos.

El domingo, cuatro padres de los normalistas participaron en una marcha en Iguala para exigir la liberación de Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

A esta convocatoria también asistió don Ezequiel Mora Chona, pero no participó en la marcha y horas después falleció en un hotel en el municipio de Tepecoacuilco, propiedad del empresario y excandidato del PT a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura.

Sobre el fallecimiento de don Ezequiel Mora, los padres y madres exigieron que se investiguen las condiciones en la que perdió la vida de manera detallada.

Los cuatro padres que participaron en la marcha fueron expulsados del Colectivo de los Padres y Madres de los 43. En una reunión que sostuvieron la mañana del lunes en la normal de Ayotzinapa lo acordaron.

Don Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio, el director de Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, confirmó la expulsión de los cuatro padres que asistieron el domingo a la marcha.

Sin embargo, acusó a Pedro Segura de haberlos invitado de forma perversa para exhibirlos y tratar de mostrar que el colectivo de padres y madres está dividido.

"Pero no es así, los padres siguen unidos en la lucha, pero esto lo han intentado hacer desde que Aguirre estaba en el gobierno", dijo Barrera Hernández.

En un comunicado, las madres y padres denunciaron a Pedro Segura de haber convocado a un grupo de padres de parte de la familia de Abarca Velázquez.

"Desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondiendo a la invitación de Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo", dicen las madres y padres.

Sin embargo, indican que la participación en la marcha del domingo, los cuatro padres lo hicieron a "título individual, de ningún modo representan al colectivo de los Padres y Madres de los 43".

"Queremos destacar que Pedro Segura, por órdenes de la familia Abarca y otros grupos de poder, desde hace tiempo realizan acercamiento con algunos padres para intentar cooptar y dividirnos", acusaron.

Los padres y madres reiteraron la acusación contra Abarca Velázquez como uno de los autores de los ataques, asesinatos y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

"A nuestro movimiento le queda claro la responsabilidad de José Luis Abarca en la desaparición de nuestros hijos, al tenor de los datos de prueba que obran en la investigación", dice el comunicado.

En el último informe que presentó el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, acusaron a Abarca Velázquez de haber sido quién ordenó el asesinato y la desaparición de los normalistas esa noche del 26 de septiembre.

"Estamos diciendo quiénes dieron la orden, participa ´A1´, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación", dijo el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

"Mátalos a todos, Iguala es mío", según dijo Abarca Velázquez, de acuerdo con el último informe.

"El colectivo de los Padres y Madres de los 43 se encuentra íntegro y de pie con la convicción intacta de seguir en la exigencia de lograr verdad y justicia. Los intentos de división orquestados desde los grupos del poder y las mafias no podrán detener nuestro caminar ni socavarán nuestra lucha", afirmaron.