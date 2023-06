Colectivo se encadena en Palacio de Gobierno de Edomex

A-AA+

TOLUCA, Méx., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Para demandar una audiencia con el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, integrantes de Colectivo Haz Valer mi Libertad la mañana de este jueves se encadenaron a las vallas perimetrales que resguardan el Palacio de Gobierno; las familiares de 24 personas que cumplen sentencia en prisiones mexiquenses, llamados por sus allegados como "injustamente presos", advirtieron que estarán por tiempo indefinido, hasta ser atendidas.

"Estaremos aquí hasta que alguien nos dé respuesta, lo que estamos pidiendo es que nos permita una reunión (con el gobernador), así como lo hace con otros grupos, como el eclesiástico y empresarios, pedimos que nos escuche porque nosotros sí le hemos dado la cara, hemos mostrado el rostro de nuestros injustamente pesos, que no se vaya por la puerta de atrás, que antes de que concluya su gestión, nos permita una audiencia", afirmaron las inconformes.

Laidy Plácido, hermana de Daniel Plácido, uno de los llamados "injustamente presos" refirió que tres años han luchado para alcanzar la justicia para sus familiares, a quienes recordó, los sentenciaron por delitos que no cometieron, pero que no alcanzaron la amnistía, pues son acusados por delitos considerados como graves.

Explicó que algunos de los casos que defienden llevan hasta 18 años de prisión, pese a que han demostrado inconsistencias en sus causas, por "indolencia de los poderes judicial y legislativo", por lo que solicitaron una audiencia con el Ejecutivo estatal, a quien le pidieron no ignorarlas más.

Algunas de las mujeres reclamaron que pese a la serie de manifestaciones, protestas marchas y otras movilizaciones, iniciadas hace tres años, hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso de sus exigencias y mantienen en las prisiones mexiquenses a personas inocentes. "En mi caso, mi nuera abandonó a mi hijo y se llevó a mis nietos, lo acusaron sin fundamento, él estaba comiendo unos tacos cuando lo aprehendieron y le destrozaron la vida", lamentó la mamá de Carlos Alberto.

"En el transcurso del camino le preguntaron si tenía terrenos, carros o dinero y le dijeron que ya se había fregado. No supimos nada sobre él hasta la primera audiencia", dijo.

Alegó que están hartas de la injusticia, por lo que ante la indolencia del Poder Judicial, le piden una reunión que les permita exponer sus casos, antes de que concluya la administración que encabeza.