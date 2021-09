Colectivos de artistas denuncian a Secretaría de Cultura ante CIDH

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Colectivos de artistas como Asamblea por las Culturas, No Vivimos del Aplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura, y el Arte de México (Moccam) presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra de autoridades de la Secretaría de Cultura Federal por "cometer actos y omisiones de naturaleza administrativa que violan sus derechos humanos".

En conferencia de prensa, representantes de los colectivos aseguraron que la Secretaría de Cultura ha ejercido "un trato discriminatorio y perverso por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura, encabezado por su titular, Alejandra Frausto y por sus colaboradores cercanos", por lo que exigen que se les reconozca sus derechos culturales y establezcan mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales.

Además, dijeron que desde inicio de la pandemia acordaron con autoridades de cultura, acuerdos que de "manera ventajosa y perversa han desconocido".

También señalaron que sus quejas y demandas fueron informadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denunciadas en la Secretaría de Función Pública. Asimismo, añadieron que también solicitaron en su momento a las comisiones de Presupuesto y de Cultura y Cinematografía, mayor presupuesto para el sector cultural, pero no recibieron respuesta.

Los artistas, entre ellos Polo Castellano, Florina Piña y Javier Tovar, aseguraron que uno de los objetivos principales es exigir que el Proyecto Chapultepec se suspenda y los recursos sean destinados a cuestiones más urgentes para el sector cultural.

También recordaron que desde diciembre pasado, tras el polémico chat "Desactivación colectivos", que derivó en dos despidos y en la revisión del Comité de Ética de la Secretaría de Cultura, no han recibido "explicación" alguna de lo ocurrido, no han recibido una disculpa formal y el diálogo sigue roto pues no se les tomó en cuenta sobre quiénes serían los interlocutores.

"No se buscó el diálogo porque sabemos que es inútil. No vamos a buscarlo tras los atropellos que han hecho a lo largo de tres años. Alejandra Frausto y la Secretaría de Cultura son los más denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dijo Polo Castellanos.

Piña recordó que pese a que no han vuelto a conversar con las autoridades, el Congreso Nacional de Cultura sí se llevará a cabo en octubre próximo, gracias a que, como nunca antes, los colectivos de artistas se han mantenido organizados desde hace más de un año.