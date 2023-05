Colectivos de buscadores se unen a petición de tregua de paz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Líderes de colectivos de buscadores de todo el país sostuvieron una reunión para solicitar a los carteles del país un pacto social que les permita a los activistas buscar a sus desaparecidos, que no los amenacen y que no ejerzan violencia en su contra.

Así lo informó Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora a través de un video difundido en su cuenta de Twitter donde pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacer una tregua con los grupos de delincuencia organizada tras las declaraciones que hizo durante su conferencia mañanera donde confirmó y dio el apoyo a Delia Quiroa, madre buscadora del Colectivo 10 de marzo quien lanzó la propuesta.

"Este video es para dar a conocer que nos hemos reunido colectivos y líderes de diferentes partes del país, de Tamaulipas, y de otros estados, pidiéndoles una tregua de paz con los cárteles en el país para que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos para que no nos amenacen para que no nos desaparezcan y para que no maten a las madres buscadoras que somos su única oportunidad para que el día que ellos desaparezcan puedan regresar a casa", declaró la sonorense.

"También se le hace la petición al presidente, el cual confirma y da el apoyo para que se haga esa tregua, se pida esa tregua a los cárteles y podamos buscar a los desaparecidos sin ser amenazadas y amedrentadas y seguir luchando por los que necesitamos de vuelta en casa".

Así, a nombre de diferentes grupos de buscadores de todo el país lanzó la petición con la esperanza de que el gobierno mexicano o los grupos criminales la hagan realidad.

"Esta petición es para los líderes de los cárteles, que hagamos esta tregua de paz y que al fin nos vean como las madres que solo buscamos ese pedazo de nuestro corazón que algunos de ellos nos arrebataron".



Pide el CentroPro a AMLO frenar las desapariciones, en vez de descalificar a las ONG

"En vez de descalificar a las organizaciones, sería mejor que el Gobierno se dedicara a investigar el espionaje en nuestra contra y a lo verdaderamente relevante, como detener la crisis de desapariciones que no ha menguado", dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh).

En su cuenta de Twitter, la ONG lamentó que el Presidente se haya lanzado en su contra durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional:

"Lamentamos estas expresiones falsas. En #Ayotzinapa y #Cerocahui, como en todos los procesos que desde hace 35 años acompañamos, trabajamos del lado de las víctimas para que haya justicia y verdad, porque en México aún se violan los derechos humanos", destacó el organismo civil en defensa de los derechos humanos.

La mañana de este martes. el Ejecutivo federal mencionó que "hubo el asesinato lamentable de dos sacerdotes en Chihuahua, pues el Prodh y otras organizaciones cuestionándonos, y en el caso de Ayotzinapa, igual, como que quisieran que fracasáramos y que al final se demostrara que nosotros protegemos a violadores de derechos humanos. No, repito, no somos iguales, en este gobierno no se espía, no se tortura, no hay desapariciones, no hay desapariciones llevadas a cabo por el estado, no hay masacres. Cuando esas organizaciones, callaban, muchas; o actuaban, pero de muy bajo perfil, de muy bajo perfil".

Y expresó que "las organizaciones de derechos humanos deben de tener en cuenta, deben de considerar que el Estado no es en la actualidad el principal violador de los derechos humanos como era antes, así de claro, para que no haya confusiones.

Luego de los comentarios contra el CentroProdh, diversas organizaciones salieron en defensa y expresaron su apoyo, Fundar México en sus redes sociales brindo toda su solidaridad al CentroProdh al reconocer la labor que realiza en defensa y acompañamiento a quienes han sido víctimas de graves violaciones a derechos humanos.