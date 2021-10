Colegios de NL trabajarán manera presencial sin restricción de aforo

La secretaría estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín y el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, informaron que a partir del próximo lunes todas las escuelas privadas podrán regresar a clases de manera presencial, sin restricción de aforos, mientras los planteles públicos lo harán al 50 por ciento, en ambos casos de manera voluntaria por decisión de los padres.

Además, en conferencia de prensa anunciaron que gracias a la disminución en el número de contagios, hospitalizaciones y decesos por Covid-19, por el avance en el Programa Nacional de Vacunación en la entidad (81 por ciento con una dosis y 42 por ciento con esquema completo), todos los giros comerciales que operaban al 70 por ciento, ya estarán en libertad de trabajar con 75 por ciento de aforo.

Sin embargo, Samuel García advirtió que serán muy estrictos en vigilar que se respete el cupo máximo y todos los protocolos sanitarios, pues habrá clausura de los negocios que no cumplan las medidas de seguridad sanitaria establecidas, para evitar contagios con el virus SARS-CoV-2, ya que la pandemia no ha terminado, y "no queremos que a Nuevo León llegue una cuarta ola, y volvamos a estar todos encerrados" en unos meses.

Alma Rosa Marroquín precisó que las escuelas privadas están facultadas para laborar sin restricciones de aforo, siempre y cuando así lo permitan las condiciones de infraestructura y recurso humano con que cuentan, según lo acordó la mañana de este jueves el Comité Estatal de Seguridad en Salud, y la medida estará en vigor a partir del once de octubre.

Al respecto, el gobernador señaló que la disminución en la intensidad de la pandemia, que está permitiendo aumentar el aforo en los sectores educativo y comercial, está dejando muy claro el mensaje de que es necesario vacunar masivamente a la población que falta de aplicar la segunda dosis por lo cual el próximo miércoles que se reunirá con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, solicitará más lotes del antígeno contra covid-19, para reactivar ya completamente la economía de Nuevo León, con una serie de acciones que pondrá en práctica el Gabinete de Generación de Riqueza, creado a iniciativa suya para el periodo de gobierno 2021-2026.

---Escuelas públicas vuelven a clases presenciales

"Con estos resultados -también-, podemos ya ir de regreso a clases presenciales en 50 por ciento en todas las escuelas pública federales y locales", dijo García Sepúlveday agregó que acompañado por el Comité de Igualdad para Todos, se trabajará para que el otro 50 por ciento que no asista a escuelas de manera presencial, siga estudiando a distancia de manera adecuada.

En relación a los colegios privados, señaló, "para mí era muy aberrante que sí cumplían con todos los protocolos, las quisieran bajar al piso, Nuevo León tiene la fortuna, aunque hay quienes lo ven como una desgracia, que tenemos muchas escuelas privadas, y muchas ya están listas para regresar a clases presenciales".

Finalmente, expresó que habrá un comité especial de escuelas privadas para estar auditando que cumplan los protocolos sanitarios y condiciones en general para prevenir contagios, y a la vez el que a éstas se les permita laborar sin restricciones "nos obliga a que muy pronto llevar el aforo de las escuelas públicas puedan trabajar al 60, al 80 por ciento de aforo, para que todas las púbicas y privadas puedan regresar a clases presenciales".