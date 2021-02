Colmenares puso a ASF en una situación muy complicada: exauditor

Juan Manuel Portal, exauditor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), consideró que el mayor ente fiscalizador del país está involucrado en un asunto gravísimo por los errores en el informe individual sobre los costos del aeropuerto y su sucesor, David Colmenares, puso a la institución en una situación muy delicada y su credibilidad, ahora está en entredicho.

"El asunto está gravísimo, el auditor puso a la institución en una situación muy delicada, ahorita está en entredicho", dijo Juan Manuel Portal en entrevista con EL UNIVERSAL.

El exauditor de la ASF declaró que David Colmenares es el que tiene que hacer frente a esto y tiene que limpiar la imagen del órgano autónomo.

"Me pregunta ¿cuál es la situación? Pues el auditor es el que tiene que hacer frente a esto, hacer a un lado, limpiar la imagen de la Auditoría Superior", señaló.

Explicó que la confianza se construye con mucho cuidado durante mucho tiempo, con responsabilidad y consistencia, y se pierde de la sociedad en una decisión como esta, en cualquier momento como está ocurriendo ahorita "y ojalá y no pase".

Juan Manuel Portal pidió a los interesados en estos temas, sociedad en general y especialistas, que no se anclen nada más en el informe del Aeropuerto, porque hay muchos resultados de otras auditorías muy importantes y no conviene descalificar a una institución por un solo resultado.

"Yo si recomiendo que no nos anclemos nada más en este informe, yo creo que hay muchos resultados de otras auditorías en donde conviene, a quienes les interesa y están cerca de este tema, que revisen otros informes y van a ver que hay resultados muy importantes, no es conveniente descalificar a una institución por un resultado", dijo quien fue auditor de 2010 al 2017.