Colosio también avala que MC forme alianzas, pero sin el PRI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL). - Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, abrió la puerta para una posible alianza de Movimiento Ciudadano (MC) con el PAN y el PRD rumbo a las elecciones de 2024, pero declaró que a dicha unión le sobra el PRI.

"Yo veo que a esa alianza le sobra mucho PRI y le falta mucho MC", declaró en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, pues considera que el partido tricolor ha tenido liderazgos políticos que lo convierten en una opción inviable para el país.

La declaración se da luego de que la semana pasada Clemente Castañeda se dijera a favor de una alianza con MC, y el gobernador, Enrique Alfaro igualmente anunciara públicamente que no entendía por qué su partido no se sumaba a una gran alianza.

El fundador del partido, Dante Delgado, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, han dicho que MC debe ir solo a las elecciones, sin los partidos de siempre, y que con el PRI "ni a la esquina".

Colosio, no obstante, recordó que la decisión de una alianza federal no es suya, y dijo que "Movimiento Ciudadano se debería sentar en esa mesa" a debatir, matizó un poco su postura inicial, "aún con el PRI".