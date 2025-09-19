logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel

El exsecretario de Seguridad enfrenta cargos por secuestro, asociación delictuosa y extorsión.

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 07:08 p.m.
A
Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel

Hernán Bermúdez Requena, alias el "Comandante H", presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión si es declarado culpable por los delitos que se le imputan.

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que esta posible sentencia corresponde únicamente a los delitos del fuero común, a los que se sumarían cargos federales.

"De ser penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán ´N´, la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años, por la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años", detalló el fiscal.

El funcionario subrayó que aún faltan varias etapas del proceso penal, pero no descartó que Bermúdez Requena pueda acogerse a un criterio de oportunidad y solicitar la figura de testigo protegido. Dependiendo de la información que proporcione a las autoridades, podría obtener beneficios al momento de la sentencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel
Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel

Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel

SLP

El Universal

El exsecretario de Seguridad enfrenta cargos por secuestro, asociación delictuosa y extorsión.

Semarnat Anuncia nueva evaluación ambiental
Semarnat Anuncia nueva evaluación ambiental

Semarnat Anuncia nueva evaluación ambiental

SLP

El Universal

Compromiso de la Semarnat con una evaluación ambiental rigurosa y transparente para proteger el patrimonio natural en proyectos turísticos.

Iglesia de México conmemora el 19 de septiembre con memoria y fe
Iglesia de México conmemora el 19 de septiembre con memoria y fe

Iglesia de México conmemora el 19 de septiembre con memoria y fe

SLP

AP

México: la Iglesia fortalece la fe y la reconstrucción en el 19 de septiembre

Simulacros anuales y protección civil: legado del terremoto en Ciudad de México 1985
Simulacros anuales y protección civil: legado del terremoto en Ciudad de México 1985

Simulacros anuales y protección civil: legado del terremoto en Ciudad de México 1985

SLP

AP

El Hotel Regis y la Plaza de la solidaridad son testigos de la solidaridad surgida tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México.