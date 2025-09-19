Comandante H enfrenta proceso con penas millonarias en años de cárcel

Hernán Bermúdez Requena, alias el "Comandante H", presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad de Tabasco, podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión si es declarado culpable por los delitos que se le imputan.

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que esta posible sentencia corresponde únicamente a los delitos del fuero común, a los que se sumarían cargos federales.

"De ser penalmente responsable, es decir, que sea sentenciado Hernán ´N´, la penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro sería de 50 a 100 años, por la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años", detalló el fiscal.

El funcionario subrayó que aún faltan varias etapas del proceso penal, pero no descartó que Bermúdez Requena pueda acogerse a un criterio de oportunidad y solicitar la figura de testigo protegido. Dependiendo de la información que proporcione a las autoridades, podría obtener beneficios al momento de la sentencia.

