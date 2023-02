Comando irrumpe en Tuzantla; deja vivienda y vehículos incendiados

A-AA+

MORELIA, Mich., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este 2 de febrero la población de Tuzantla, Michoacán vivió momentos de terror, cuando un grupo armado irrumpió en el municipio, atacando a tiros la comandancia policial y a vehículos oficiales, además de registar vehículos incendiados y una vivienda quemada.

El ingreso del comando se registró cerca de las 2:45 de la mañana, en la cabecera de ese municipio ubicado en la Tierra Caliente, colindante con Guerrero y Estado de México.

Habitantes de la cabecera municipal, narraron que los sujetos fuertemente armados ingresaron en varios vehículos y comenzaron a disparar contra viviendas y comercios.

Señalaron, que también atacaron a tiros la comandancia de la Policía local y las patrullas que se encontraban estacionadas afuera de las viviendas.

De igual manera, la célula criminal le prendió fuego a una vivienda, propiedad de un integrante de la reconocida agrupación musical, "La Dinastía de Tuzantla".

---Desconocen cifras de lesionados, muertos y daños materiales

Hasta este momento no se ha dado a conocer el saldo total de los daños materiales que dejó esa ofensiva criminal, en ese municipio de la región Oriente de la entidad.

Autoridades locales, informaron que no se tiene registro, hasta este momento, de personas muertas o lesionadas, resultado de este segundo ataque perpetrado en menos de seis meses, en esa localidad.

Directivos de todas las escuelas del municipio, informaron a través de diferentes medios, que las clases quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Consideraron que no hay condiciones de seguridad para que los alumnos acudan a los planteles educativos.

---Comando mata a 8 personas en Tuzantla en 2022

El pasado 24 de agosto, un grupo fuertemente armado irrumpió en la cabecera municipal de Tuzantla, donde dejó un saldo de 8 personas asesinadas a tiros.

El comando también atacó la presidencia municipal, la comandancia policial, viviendas, comercios y vehículos, durante su ofensiva, en la que ingresó a varias propiedades.

En esa ocasión, la Secretaría de Educación, indicó que por seguridad, se pospuso el inicio del ciclo escolar 2022-2023 en tres municipios, hasta el próximo 5 de septiembre.

"El inicio del ciclo escolar 2022-2023, fue de manera simultánea en todo el estado, salvo tres casos aquí en la región Oriente: Tuzantla, Susupuato y Benito Juárez, por las condiciones que se han presentado, pero vamos a retomar las clases a más tardar el día 5 de septiembre", dijo, Rafael Ávila Mejía, jefe regional de servicios educativos de la SEE.

Se trató de 87 escuelas primarias; de secundaria cuatro; y de telesecundaria, 20 planteles, en los tres municipios, donde los alumnos no pudieron iniciar sus clases.

La irrupción del grupo armado, los enfrentamientos a tiros y asesinatos en Tuzantla, hicieron también que decenas de familias huyeron de ese municipio.

Tan solo en el municipio de Zitácuaro, hubo más de 160 habitantes de Tuzantla, refugiados en siete viviendas que un profesor les consiguió como albergue.

Las familias, desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, consiguieron un lugar donde dormir; sin embargo padecieron la falta de alimentos y víveres.

Otros más de los desplazados buscaron ayuda de amigos y familiares en otros municipios de la entidad, para salvar sus vidas, ante la violencia en su pueblo natal.

---Guerra interna de "La Familia Michoacana"

Desde entonces, las áreas de inteligencia, indicaron que la violencia en Tuzantla y sus alrededores, se desbordó por un conflicto entre grupos internos del cártel de "La Familia Michoacana".

Dijeron a EL UNIVERSAL, que el asesinato de Eduardo Hernández Vera "Lalo Mantecas", líder regional de LFM en Michoacán y el Estado de México, convirtió varios municipios en zona de guerra.

"Lalo Mantecas" fue traicionado por sus socios y líderes de esa organización criminal, por lo que un lugarteniente de Eduardo Vera, les pelea todavía el control del territorio.

Las fuentes consultadas obtuvieron datos de que quien mandó a matar a "El Mantecas", fue "El Fish" o "Pez", jefe de plaza de LFM con presencia en el Estado de México y Guerrero, por diferencias internas de ese grupo delictivo.

Indicaron que eso hizo que uno de los grupos afines a "El Mantecas", se aliara con quienes fueron sus antagónicos del Cártel Jalisco Nueva Generación, para acabar con "El Pez".

Los informes señalan que uno de los bloques criminales proveniente del Estado de México, ingresa a Michoacán por Tuzantla, por lo que ese municipio es el principal objetivo.

Revelaron que el 3 de junio, los hermanos Johnny ("El Pez"), y José Alfredo ("El Fresa") Hurtado Olascoaga, líderes de LFM, asesinaron al tercero en mando de ese cártel.

Los reportes de seguridad revelan que "El Mantecas", entonces líder regional de LFM, fue citado a una reunión con la cúpula de ese cártel, del cual era uno de los operadores.

Al llegar a la reunión, llevada a cabo en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Eduardo Hernández fue asesinado delante del resto de la estructura.

Las fuentes consultadas dijeron que, a partir de ese momento, los hermanos Hurtado Olascoaga iniciaron el exterminio de la estructura de "El Mantecas".