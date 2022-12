"Combate a la corrupción ha fracasado en México", dicen especialistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la organización Tojil aseguró que el combate a este flagelo ha fracasado en México, país que se mantiene en los últimos lugares con altos índices de impunidad.

Durante la Conferencia Internacional Contra la Corrupción celebrada en Washington, la organización reportó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, inició 3 mil 036 investigaciones entre 2019 y octubre de 2022, de las cuales sólo 111 fueron judicializadas ante un juez, y de esos casos sólo 7 terminaron en sentencia.

Destacó que además, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR carece de la autonomía necesaria, pues la decisión de los casos que indaga no recaen sobre el fiscal general y ni sobre su titular.

"Los casos de mayor impacto son investigados por otras áreas distintas a la Fiscalía Especial con cuestionables resultados", indicó.

Como ejemplo, expuso el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien pese a estar señalado por la posible comisión de actos de corrupción de corte trasnacional relacionados con el caso Odebrecht, tal como un posible soborno de 10 millones de dólares, actualmente continúa sin un juicio y en negociaciones con la Fiscalía General para obtener un criterio de oportunidad y que su caso quede impune.

Tojil afirmó que ha podido advertir el uso con fines políticos que se ha dado a investigaciones sobre hechos de corrupción, donde a paso acelerado la FGR inició e integró una indagatoria en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno, la cual, posteriormente, fue congelada.

"Esto luego de que dicho político, sorpresivamente, operara para sacar adelante una iniciativa presidencial para ampliar la presencia de militares en labores de seguridad en México hasta 2028".

Y añadió: "Ahora, de forma coincidente, el oficialismo anunció en el Congreso que acelerará quitar el fuero que protege a dicho diputado, luego de que éste se integrará en el bloque opositor a una reforma electoral promovida por el presidente".

Tojil mencionó que, en el ámbito local, los resultados también son preocupantes, ya que derivado del reporte de Levantemos la Voz de la Fiscalías Anticorrupción publicado por IMCO y Tojil, se identificó que Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con fiscalías especializadas en combate la corrupción. Asimismo, la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo.

"En términos de resultados, se advierte que, de las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, sólo el 4.3 por ciento llegaron ante un juez y sólo el 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia.

"Lo anterior con importantes diferencias entre las entidades, pues mientras entidades como Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato judicializan más del 15 por ciento de los casos, entidades como Colima y Guerrero no reportan la judicialización de ningún caso. Sólo 9 entidades federativas reportan contar con sentencias, destacando el caso del Estado de México con 35 sentencias", puntualizó.