Comienza aplicación de vacunas contra Covid-19 en los estados

Poco a poco llegan las vacunas contra el Covid-19 al país y en los estados ya comenzó su aplicación.

Jalisco

En Jalisco, tras la llegada de las primeras vacunas contra el virus SARS-CoV-2, el gobierno del estado informó: "arrancamos la vacunación para el personal médico que se encuentra en la primera línea de combate contra el #COVID19".

Esta mañana de miércoles comenzó en Zapopan la aplicación de vacunas contra Covid-19 al personal médico de Jalisco; en el Hospital General de Occidente, los primeros en recibir el biológico fueron David Díaz Santana Bustamante, de 66 años de edad, actual jefe de epidemiología del hospital, y Melissa Zapiaín Sánchez, de 37 años, médico del área Covid.

Desde la tarde de este martes arribaron al estado más de 24 mil vacunas para el personal de 49 hospitales y según el secretario de Salud de la entidad, Fernando Petersen, éstas se aplicarán en los tres próximos días.

Explicó que la vacunación de todo el personal médico se hará en tres etapas y durante estos tres días sólo se vacunará a personal que atiende pacientes con covid-19; más adelante se vacunará al resto del personal de los hospitales covid y en la tercera fase al personal de salud de todo el estado.

El próximo martes estará llegando a Jalisco el segundo lote de vacunas y la segunda dosis de este biológico deberá aplicarse en 21 días.

Según el funcionario, en febrero podría iniciar la vacunación a personas que no estén dentro del sector Salud; hasta ahora en Jalisco han resultado contagiados más de 13 mil médicos y enfermeras y han muerto 114.

Quintana Roo

En Quintana Roo, la enfermera Juana Álvarez Carreón, del área de cirugía Covid, del Hospital General de Chetumal, es la primera persona vacunada contra Covid-19, informó el gobernador del estado Carlos Joaquín González.

"Con ella iniciamos la jornada de vacunación para las y los trabajadores de salud", escribió en sus redes sociales.

Nayarit

En el Hospital Civil de Tepic, también se aplicaron las primeras vacunas contra el Covid-19 a dos elementos del sector salud, a la enfermera Oralia Ramírez, y al médico Oscar Ramos. "Ellos al igual que todo el personal de salud, han arriesgado sus vidas por cuidar las nuestras", dijo a través de sus redes sociales el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría.

Guanajuato

En 58 hospitales de Guanajuato comenzó esta mañana la vacunación a médicos, enfermeras y camilleros asignados a la primera línea de atención de enfermos con coronavirus; la primera guanajuatense en recibir la vacuna contra el Covid-19 fue la enfermera Marisol Meza, en el Hospital General de León.

"Me da mucho gusto ser la primera de muchos", comentó Marisol.

Expresó que para todo el personal de Salud ha sido muy pesado sicológicamente, muy duro el periodo de la pandemia. "Me ha tocado ver tanta gente morir, y aun así la gente no se ha cuidado", expresó.

Marisol, quien ya padeció Covid-19, dijo sentirse muy orgullosa de recibir la vacuna, nerviosa y con esperanza (de que combata la enfermedad). Recomendó a la población que se quede en casa y que cuando les toque se vacunen. "No hay que bajar la guardia".

La enfermera, con 3 años y medio de laborar en el hospital civil, mencionó que ha tenido que alejarse de su familia, y sólo la puede visitar cada tres meses y medio, luego de que se hace la prueba para evitar riesgos de contagio.

Rafael Canales, de 28 años de edad, el segundo guanajuatense que recibió la vacuna, al igual que su compañera comentó que llega una esperanza en medio de esta pandemia, en la que ha perdido algunos familiares, sin saber si él les transmitió la enfermedad.

El enfermero, con 8 años de experiencia, dijo estar agradecido.

Los preparativos para la inmunización del personal de Salud comenzaron en la madrugada con la aplicación de protocolos sanitarios y la vigilancia de elementos de las XII Región Militar con sede en Irapuato.

El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, informó que se aplicarán las primeras 19 mil 500 dosis que llegaron la tarde de este martes al estado, a personal de las áreas Covid de 58 hospitales de la SSG, IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena.

La jornada de vacunación se realizará en un término de entre 48 y 72 horas.

La siguiente semana se espera que llegue otra dotación de 16 mil dosis a Guanajuato.

Puebla

En Puebla también comienzan a vacunar a doctores y enfermeras del hospital del ISSSTE donde se aplicarán más de mil 500 vacunas.

Sinaloa

El secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, dijo que se recibió un primer embarque de nueve mil 750 dosis de vacuna Pfizer, las cuales han sido distribuidas en 28 hospitales Covid.

A través de redes sociales el funcionario citó el arribo de un avión la noche del martes pasado con las la vacunas, las que serán aplicadas al personal de primera línea de los nosocomios.

Se tiene previsto que esta mañana en el Hospital de la Mujer el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, encabece el inicio de las primeras dosis que serán aplicadas a médicos, enfermeras, camilleros, entre otro personal.