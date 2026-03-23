Comienza la ruta crítica en el Senado para el plan B

Ciudad de México.- Sin consenso entre los partidos que integran la alianza oficialista, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado inician la ruta crítica de la discusión y votación del dictamen de la iniciativa del plan B de la reforma electoral enviada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Previamente, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos recibirán a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien solicitó audiencia para ser escuchada a fin de exponer sus puntos de vista sobre la propuesta del Ejecutivo, en particular sobre la reducción presupuestal a los órganos electorales.

Aunque el Partido del Trabajo mantiene su desacuerdo, Morena tiene los votos suficientes para aprobar el dictamen en comisiones, ya que solamente se requiere mayoría simple, es decir, 50% más uno de los legisladores asistentes.

En donde se le puede complicar es en el pleno, ya que aún no ha amarrado el apoyo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que no respalda la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se pueda realizar al mismo tiempo que la elección federal de 2027.

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La iniciativa deja abierta la posibilidad de que el ejercicio se lleve a cabo en el tercer o cuarto año del sexenio, pero la presidenta Sheinbaum se ha pronunciado en favor de que la consulta de revocación de mandato, la elección judicial, los comicios federales intermedios y la elección de 17 gubernaturas se realice en la misma jornada el primer domingo de junio de 2027.

A causa de que el dictamen del Plan B aún se encuentra en "revisión técnica", la sesión de las comisiones unidas de la Cámara de Senadores, donde iba a discutirse y votarse, no se celebrará este lunes, sino hasta el martes, informó la cámara alta.

El dictamen no ha sido distribuido entre los integrantes de las comisiones, debido a lo cual ya no podrá hacerse el lunes, como estaba contemplado, por lo que la sesión de las comisiones se llevará a cabo el martes 24 de marzo.