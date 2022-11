Comisión especial pide a Fiscalía de CDMX carpeta de Ariadna Fernanda

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La Comisión legislativa especial para seguir casos de feminicidio en el estado acordó pedir a las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, las carpetas de investigación y todas las actuaciones periciales sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda, para iniciar su revisión con rigor científico y alcanzar la "verdad histórica" sobre este crimen.

El cuerpo de Ariadna fue localizado debajo de un puente en la autopista La Pera-Cuautla, en el tramo correspondiente al municipio de Tepoztlán, y de acuerdo a la necropsia practicada por la Fiscalía General de Morelos su muerte fue atribuida una broncoaspiración provocada por una grave ingesta de alcohol, mientras que otra necropsia practicada en la CDMX arrojó que su muerte fue por traumatismo.

En la primera sesión pública de esta comisión, formada tras la presión social y política contra el trabajo del fiscal morelense en casos de feminicidio, los diputados afirmaron que el objetivo de este órgano multidisciplinario es alcanzar la verdad para evaluar la actuación del fiscal Carmona Gándara.

"Esta comisión no pretende encubrir ni proteger absolutamente nadie, por eso es que llamamos a especialistas y ellos serán los encargados de llevar a cabo los trabajos. Lo que queremos es que se sepa la verdad y si el fiscal tiene responsabilidad que enfrente su responsabilidad, ya sea social, política o penal", afirmó Julio César Solís Serrano, de Movimiento Ciudadano, uno de los legisladores más cercanos al fiscal en Morelos.

A esta comisión se integraron Carmen Espadas Barajas, médica forense, exdirectora de especialidades médico-forenses de la Procuraduría General de la República; Ricardo Magallón, perito especialista en criminalística y dactiloscopia y diplomado en lenguaje no verbal, además de Elizabeth Lázaro Torres, exsubprocuradora y subdelegada de la PGR en el estado de Morelos.

Lázaro Torres informó que primero revisarán la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado y posteriormente analizarán que las actuaciones realizadas se ajustaron al marco legal, en este caso si corresponden a un feminicidio. Examinarán también la actuación del Ministerio Público y sobre todo el trabajo de médicos forenses, peritos en química, genética forense, lofoscopia y otras áreas para estar ciertos que la actuación de la FGE fue la correcta.

La legisladora de Morena, María Paola Cruz, informó que la comisión especial entregará un informe en 15 días y se considera también examinar a todas las instituciones encargadas de atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Con los resultados el Congreso estatal emitirá recomendaciones, acciones y, sobre todo, marcos jurídicos para fortalecer y modificar la situación de las mujeres. Esta comisión, subrayó, analizará tres casos de feminicidios.

Responden a Claudia Sheinbaum

En la sesión de trabajo las diputadas del PT y el PAN, Tania Valentina Rodríguez y Andrea Gordillo, respectivamente, arremetieron contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, principal protagonista de evidenciar la presunta negligencia del fiscal morelense en el caso de Ariadna.

La diputada del PT afirmó que la jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho señalamientos muy graves al trabajo realizado por la fiscalía morelense respecto a la investigación del caso de Ariadna.

"Se ha hecho un escándalo mediático y se ha llevado al terreno de lo político lo que debería ser un tema estrictamente de acceso a la justicia y de derecho a la verdad, sobre todo del respeto a la víctima y al dolor de sus familias y sus amigos.

"En este caso la propia jefa de gobierno de la ciudad de México ha invadido la esfera competencial de la Fiscalía del Estado y ha violado la autonomía de la fiscalía de la capital del país", acusó.

Por su lado la panista respondió a la solicitud de la jefa de Gobierno en el sentido de que las diputadas ver el caso específico de la joven Ariadna: "Decirle que, así como las mujeres también los hombres están obligados a ver por los feminicidios, no solamente las mujeres. Dejemos de hacer campaña y pongámonos a trabajar qué es lo más importante, porque como ciudadanos exigimos que haya seguridad en nuestras calles, como ciudadanos exigimos ver resultados de las autoridades", sostuvo.